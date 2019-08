Se billedserie Jens Munk mistede 61 ud af 63 besætningsmedlemmer til skørbug, men på mirakuløs vis fik han sammen med de to sidste mænd bugseret et af skibene tilbage til Bergen. Foto: Faxe Kommunes Arkiver

Norsk søfarer har mindevarde i Faxe

Faxe - 03. august 2019

Hvorfor står der i Strandegård Dyrehave en mindesten for den norske opdagelsesrejsende Jens Munk? Og hvad i alverden har det at gøre med Canada? Svaret findes i arkiverne.

I Danmark har vi en lang tradition for at mindes danskere, der på den ene eller anden måde har udmærket sig herhjemme eller i udlandet. Derfor er det heller ikke et særsyn, at der i Strandegård Dyrehave udenfor Faxe står en mindesten for Jens Munk - og så alligevel lidt.

Der ligger nemlig mange tilfældigheder bag netop denne mindesten, som blev indviet i 1960. I Rebild Bakker i Nordjylland har man i dag i mere end 100 år afholdt Rebildfesten, der markerer venskabet med USA, hvortil mange danskere var udvandret. Men der var også danskere, der var udvandret til Canada, og som en pendant til Rebildselskabet blev Dansk Canadisk Selskab stiftet i 1960. Initiativtageren var Christian Mørk fra Dianalund, der i sine unge år havde været i Canada, og han fik postmester Carl Thomsen, Faxe Ladeplads, med på ideen.

Selskabet besluttede som noget af det første at få rejst en mindesten. Den skulle hædre Jens Munk, fordi han var den første dansker, man kan finde navnet på, der kom til Canada. Men hov, var han ikke norsk? Jo, men det var i 1619 - for præcis 400 år siden - og dengang var Norge jo dansk, så med lidt god vilje kan man godt kalde ham dansker.

Når en opdagelsesrejsende får rejst en mindevarde i sit navn, skulle man tro, at han er kendt for sine succesfulde bedrifter, men Jens Munk var egentlig ikke særlig succesrig. Hans første opdagelsesrejse gik til det nordlige ishav ved Rusland, hvor hans skib sank. Senere kom han til at arbejde for Christian IV som søkaptajn under Kalmarkrigen, og efterfølgende blev han sendt på en fejlslagen polarrejse i 1619, hvor alt gik galt.

Christian IV havde bedt Jens Munk om at lede en ekspedition gennem Nordvestpassagen nord om Nordamerika for at finde en kortere søvej til Indien og Kina.

Ekspeditionen bestod af skibene Enhjørningen og Lamprenen og nåede frem til Hudson Bay i det østlige Canada, hvor de blev tvunget til at overvintre. Det blev katastrofalt, for ud af en besætning på 63 døde 61 af skørbug. Sammen med de sidste to besætningsmedlemmer lykkedes det alligevel Jens Munk at få søsat et af skibene og sejle retur til Bergen.

Trods de umenneskelige anstrengelser, de overlevende gennemgik for at komme hjem, var der ikke megen ros at hente for Jens Munk, og han blev faktisk smidt i fængsel af lensherren i Bergen ved hjemkomsten for spild af kongens skibe og mænd. Han havde ikke fundet en søvej til Asien, og hans opdagelser i Canada førte aldrig til en kolonisering af området.

Selvom Jens Munks rolle som ekspeditionsleder ikke just var succesfuld, blev der dengang rejst en mindevarde på klipperne ved Hudson Bay til minde om den skæbnesvangre men heltemodige indsats for at redde de sidste medlemmer af ekspeditionen.

At Dansk Canadisk Selskab valgte netop stranden ved Faxe til den danske mindevarde, er måske lidt af et tilfælde. De involverede havde kontakt til Baron Axel Reedtz-Thott, og på et møde på Gefion i 1960 tilbød han at stille Strandegård Dyrehave til rådighed. Drømmen var nok, at Strandegård Dyrehave skulle være stedet, hvor den tilbagevendende fejring af Canada-dag skulle foregå, og mindestenen ville være et symbol, man kunne samles om.

Først ved 50 års-jubilæet i 2010 blev festen igen henlagt til Strandegård Dyrehave. Canada-dagene blev aldrig et reelt modstykke til Rebild, der allerede havde vundet fodfæste som et sted, hvor også dansk-canadiere tog til.

Strandegård Dyrehave kom dog kun til at lægge areal til fejringen de første fem år. Derefter gik foreningen over til at holde Canada-dag forskellige steder i landet med blandt andet besøg på museer - enkelte år dog også med besøg ved mindevarden i Faxe. Først ved 50 års-jubilæet i 2010 blev festen igen henlagt til Strandegård Dyrehave.

Her holdt de en fest for foreningens medlemmer, hvor blandt andre den canadiske ambassadør var til stede.

I 2012 blev foreningen dog nedlagt, da det var svært at skaffe nye medlemmer.

- Før i tiden var det en væsentlig del af ens liv, når man rejste til Canada, men i dag er der mange, der bor forskellige steder i udlandet i kortere perioder som en del af deres arbejde, og derfor får de ikke samme tilhørsforhold, som man gjorde engang fortæller tidligere formand for Dansk Canadisk Selskab, Sven Erik Jensen.

Selvom foreningen er gået hvert til sit, så står mindevarden for Jens Munk stadig ved Strandegård Dyrehave, og skulle man komme forbi, kan man sende en kærlig tanke retning af den uheldige opdagelsesrejsende og hans tur til venskabsnationen i vest.