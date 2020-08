Nøgen spøgelsesbilist blev stoppet af svenske toldere

Vanvidskørsel: En 37-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet efter at have kørt omkring en kilometer modsat køreretningen på Sydmotorvejen - nøgen og spirituspåvirket.

Indtil flere bilister måtte flå deres bil ind i inderbanen med livet som indsats, da en 37-årig mand fra Haslev mandag aften kom kørende mod kørselsretningen på Sydmotorvejen ved Haslev. En enkelt bilist mistede herredømmet over sin bil i forsøget på at undvige et frontalt sammenstød og endte i autoværnet, og da to svenske toldere, der havde fri fra arbejde, endelig fik den 37-åriges bil standset, var det en svært beruset og i øvrigt nøgen mand, der sad på forsædet.