Se billedserie »Kirkerummet« har rigtig god plads, så gudstjenesten kan blive afviklet efter alle regler og forskrifter.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nød lærer trængt præst at pakke nadveren ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nød lærer trængt præst at pakke nadveren ind

Faxe - 27. maj 2020 kl. 16:59 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der på et tidspunkt skal komme noget positivt ud af hele corona-situationen, så må det næste være, at folk lærer at løse hverdagens udfordringer på nye og kreative måder.

I Kongsted Kirke er man vant til udfordringer, men det betyder også, at sognepræst Jeanette Capion er vant til at finde en løsning. Det gælder også, når der skal holdes gudstjeneste, og man ikke kan samles i kirken.

- Allerede inden corona-krisen fik vi faktisk lov til at lukke kirken ned på grund af skimmelsvamp, og i den forbindelse kunne vi holde gudstjenester i konfirmandstuen. Der er dog ikke vildt meget plads, så i forbindelse med krisen fandt jeg et 80 kvadratmeter stort telt, der efter forholdene var perfekt til at holde gudstjenester i, fortæller Jeanette Capion.

Nadver med værnemidler

I teltet kan man holde afstand, men der er en del af gudstjenesten, hvor corona virkelig bliver en udfordring - nemlig nadveren.

- Man kan vælge at pakke præsten ind i værnemidler, men jeg synes, det ville være lidt mærkeligt at holde gudstjeneste, hvis jeg skulle have visir og alt muligt på. Men man kan jo også vælge at pakke nadveren ind i værnemidler, og det har vi gjort, fortæller Jeanette Capion.

Hun startede med at kigge på nettet efter corona-sikret nadver, og man kunne bestille pakker fra USA eller England, men Jeanette Capion mente, at der måtte være en bedre løsning.

Det var de heldigvis enige i hos Meny i Rønnede, for de donerede en masse plastik-bægere, der normalt bruges til dressing i færdig-salater. Bægerne har et dobbeltlåg, så oblat og altervin er adskilt, og så kan man ellers modtage nadver, ganske som man plejer uden risiko for corona-smitte.