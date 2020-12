Se billedserie Noah Degnbol Møller - forrest naturligvis...

Noah på vej til tops i motorsporten

Faxe - 02. december 2020 kl. 15:33 Kontakt redaktionen

Der var stor glæde hjemme hos gokartkøreren Noah Degnbol Møller i Orup ved Faxe, da han i denne uge blev kontaktet af den talentansvarlige i karting hos Dansk Automobil Sports Union, Jacob Nørtoft.

Jacob kunne nemlig fortælle, at der var blevet valgt to ud af alle Danmarks kørere til DASU's nye nettotrup - Noah er den ene af dem.

DASU har i denne sæson oprettet en nettotrup i talentarbejdet i motorsporten. I udvælgelsen ses der på flere parametre, men først og fremmest er det kørere, der har et øjeblikkeligt internationalt resultatperspektiv.

Som en del af nettotruppen får kørerne adgang til mere individuelle forløb, hvor der vil være fokus på både kortsigtet præstationsoptimering ved hjælp af relevante tilknyttede eksperter, men ligeledes langsigtet karriereplanlægning og støtte i overgangen til banesporten. Kørerne i nettotruppen er desuden Team Danmark-atleter.

- Dansk bilsport nyder i disse år en hidtil uset succes internationalt. Kartingsporten har en helt afgørende betydning for den fortsatte udvikling af talenter, og arbejdet med helt unge kartingtalenter har derfor højeste prioritet hos både DASU og Team Danmark. For at styrke denne indsats blev et helt nyt koncept for talentudvikling i karting taget i brug i 2020, og trods de store udfordringer, COVID19 har medført, er det dejligt at se, at arbejdet allerede begynder at bære frugt. Jeg byder Noah og Silas velkommen til nettotruppen, siger Bo Baltzer Nielsen, DASU sportschef.

Our new Danish star

Noah er 16 år og kører i seniorklassen. Når han ikke kører løb i udlandet eller træner i sin simulator, går han i 1.g på Næstved Gymnasium på Team Danmark-linjen.

Han har haft en forrygende sæson, men travl, da alle sæsonens løb blev skubbet og gennemført fra juli til november grundet COVID-19 situationen. Noah valgte i denne sæson at sige farvel til sit danske team og køre for det succesrige, internationale svenske team ,,Ward Racing".

Det har været det helt rigtige valg og har medført en rivende udvikling og flotte resultater. De sidste to år har han deltaget i Det Tyske Kartmesterskab, men med teamskiftet i år valgte han at gå all-in og for første gang at deltage i euromesterskabs-serien.

I alle 3 afdelinger af europamesterskabet endte Noah uventet i top 15, og kommentatoren kaldte ham ,,Our new Danish star".

Sæsonen blev sluttet af med et 14 dages ophold i Portugal på Autódromo Internacional do Algarve. Her blev der kørt to løb, den første weekend Champions of the future og den næste weekend verdensmesterskabet. Samme bane, samme kørere.

I Champions of the Future kom Noah i mål på en meget flot 6. plads, som bedste dansker og bedst i teamet. Det tegnede godt til VM-løbet ugen efter, men desværre skiftede vejret fra strålende solskin til styrtregn og de ændrede, meget svære forhold, medførte mange uheld.

Det var også et uheld i sidste heat, der betød et farvel til VM-finalen. En anden kører fik ikke bremset tilstrækkeligt og med fuld kraft kørte han sig selv og Noah ind i barrieren. Heldigvis slap de begge godt fra uheldet, Noah kunne nøjes med nakke­smerter i ugen efter.

Hvad Noah skal køre i næste sæson er ikke endeligt besluttet, men med hjælpen fra DASU, og hvis der kan skaffes økomisk støtte fra sponsorer, er der gang i overvejelserne om et skifte til et køretøj med nogen flere hestekræfter.