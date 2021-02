Noah nomineret til ,,Årets karting-kører"

Noah havde sidste år et meget succesfyldt år hos det svenske team Ward Racing og blev i slutningen af 2020 udvalgt af DASU som den ene af to, ud af alle danmarks gokartkørere, til at indgå i en nyoprettet Team Danmark nettotrup.

Noah har dog valgt at sige farvel til gokart-sporten fra årsskiftet og skal til at køre bilsport i stedet for. Hvilken type bil det bliver, vil han dog ikke løfte sløret for endnu, da kontrakten med det nye team endnu ikke er underskrevet.