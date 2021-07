Se billedserie Lokalerne, der tidligere husede Restaurant Ko & Co er i gang med at blive gennemrestaureret, og Nicolai Olesen glæder sig til at slå dørene op for gæster. Ishuset er dog kun første del af en større plan for havnen. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Nicolai vil sætte fut i havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nicolai vil sætte fut i havnen

Nye skilte med navnet »Proviant« afslører, at der er nyheder på vej i Faxe Ladeplads Lystbådehavn, og hvis det står til den nye forpagter, så skal der ske mere, end bare en restaurantåbning.

Faxe - 16. juli 2021 kl. 14:30 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Lystbådehavnen i Faxe Ladeplads skal være sådan et sted, hvor man går hen en sommeraften for at grille en bøf, få sig en is eller spise en middag. Det mener Nicolai Olesen, der har overtaget forpagtningen på det tidligere Restaurant Ko & Co på havnen i Faxe Ladeplads.

Han driver til dagligt en bogholderi- og administrationsvirksomhed i Grønland og Danmark, men nu har han altså valgt at kaste sin opmærksomhed på et projekt i Faxe Ladeplads. Det er dog ikke fremmed territorium for Nicolai Olesen, der har gået på Hylleholt Skole, og som for 15 år siden var opvasker på La Mer, som restauranten hed dengang.

- Det her projekt er nok i virkeligheden i højere grad sat i søen med hjertet, end med hjernen. Vi har selvfølgelig en forventning om, at det kommer til at løbe rundt, men hvis det kun handlede om at tjene penge, så kunne vi nok have fundet et sted, hvor det var lettere. Vi vil rigtig gerne gøre en positiv forskel for lokalområdet omkring den eneste havn i kommunen, for der er rigtig meget potentiale, siger Nicolai Olesen, der står bag Proviant.

Restaurant på vej

Til at starte med kommer lokalerne på havnen til at være et ishus, men på længere sigt vil der også komme et spisested. Det er planen, at spisestedet skal have til huse i de nuværende lokaler, mens der skal bygges et nyt ishus.

Nicolai Olesen kan se rigtig mange muligheder, men han passer alligevel på med at løfte for meget af sløret for de konkrete planer med restauranten.

- Indtil videre forpagter vi lokalerne, men vi har skudt rigtig mange penge i at restaurere lokalerne og købe nyt udstyr, så vi regner med at købe lokalerne næste år. Det er klart, at vi ønsker at åbne hurtigst muligt, men vi er også i en branche, hvor man skal tænke sig om, for det er meget omkostningstungt at åbne en restaurant, og derfor er vi også nødt til at træffe beslutninger, der giver mening på den lange bane, siger han.

Vil man gerne opleve lidt kulinarisk håndværk, så har Nicolai Olesen sammen med en lokal kok købt en streetfood-vogn, der indenfor et par uger vil være at finde til arrangementer i og omkring havnen.

Familievenlig havn

Og netop arrangementer og udeliv generelt er noget af det, som Nicolai Olesen håber på at kunne være med til at give til havnen. Det kræver dog, at der er andre der spiller med, hvis man vil have havnen til at blive en succes.

- Hvis man gerne vil konkurrere med Rødvig og Præstø, så bliver man nødt til at gøre noget. Havnen skal jo gerne være sådan et sted, hvor man kan gå en tur i en lille times tid, så det kunne være fedt, hvis man kunne lave en naturlegeplads med et udsigtstårn på græsstykket ved Sømandshjemmet eller et fiskebassin, hvor børnene kunne fange fisk nede ved havnen. Det handler om at lave noget udeliv, så folk får lyst til at tage ned på havnen og grille og drikke en øl, uden at de nødvendigvis behøver at bestille bord og spise tre retter, siger han.

Nicolai Olesen peger desuden på, at legepladsen på havnen også godt trænge til en overhaling, men det kræver nok, at kommunen bliver involveret. Når man vil skabe en succes, gælder det om at tænke ud af boksen, og Nicolai Olesen har da også nogle idéer, der ikke just falder under kategorien »kassetænkning«.

- Vi kunne især godt tænke os at bidrage til, at der er noget for børnefamilier, der gør det mere attraktivt at spise på havnen i stedet for hjemme i haven. Derfor har vi leget med tanken om at ansætte en medarbejder til at bemande legepladsen i restaurantens åbningstid, så forældrene kan drikke et ekstra glas vin efter maden, mens børnene leger. Det skal selvfølgelig ikke være en pasningsordning, men det vil måske gøre det tryggere for forældrene, at der er en til at holde øje med, at børnene ikke falder i vandet eller bliver kede af det, siger han.

Nicolai Olesen er i fuld gang med at komme til at åbne Proviant, og han lover, at der er endnu flere spændende nyheder på vej i den nærmeste fremtid.

Hvis man vil følge med i, hvad der sker på havnen, kan man følge »Isbar Proviant« på Facebook.