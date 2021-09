Sådan kommer husene til at se ud. Foto fra Niam

Niam og Milton Huse opfører 210 boliger i Haslev

Faxe - 15. september 2021 kl. 12:25 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Der bygges som aldrig før i Haslev, og nu har Niam netop meddelt at de har indgået en aftale med Milton Huse om opførelse af et stort boligprojekt i Egeparken.

I Haslev udvikles et nyt stort boligområde i den sydlige del af byen, nærmere bestemt i Troelstrup, hvor det er ambitionen, at der skabes et attraktivt område at bo i samtidig med at lejepriserne bliver holdt på niveauer, som er til at betale for de fleste.

Der bygges både legepladser og et større aktivitetshus i området, som skal benyttes til fællesskabsorienterede aktiviteter. Derudover er det også aftalt, at en mindre andel af boligerne tilføres en række tiltag, som gør at boligerne let kan omdannes til plejeboliger, således at fremtidige lejere kan blive boende i deres bolig, også selvom der måtte opstå et plejebehov.

Projektet i Haslev vil blive DGNB Sølv-certificeret, hvilket betyder at der er tale om et energivenligt og bæredygtigt byggeri.

Der er tale om rækkehuse og med boliger fra 85 til 115 kvadratmeter - og alle med en lille have, hvorved man regner med at kunne tiltrække både singler, børnefamilier og seniorer, fortæller Jacob de Lichtenberg, der er Associate Director i Niam til Haslev-Faxe Posten.

Michael Berthelsen, Country Manager for Niam, siger:

- Vi er meget tilfredse med at vi og Milton Huse skal samarbejde om projektet, som vil komplimentere vores eksisterende portefølje fint. Beliggenheden ligger inden for en kort køreafstand til universitetshospitalet i Køge, og vi tror blandt andet på, at en del medarbejdere herfra vil efterspørge nybyggede, naturnære og energivenlige kvalitetsboliger til en overkommelig husleje.

Byggeriet starter i år Milton Huse forventer at kunne opstarte byggeriet i slutningen af 2021, og de første huse vil være indflytningsklar i begyndelsen af 2023. Byggeriet forventes at være helt afsluttet i 1. kvartal 2025.

Erik Rehnquist, Adm. Direktør og ejer af Milton Huse, siger:

- Vi har i Milton Huse været overordentlig tilfredse med forløbet med Niam, og ser frem til det fremadrettede samarbejde. Niam er meget pragmatiske i deres holdninger og tænker meget på de mennesker, der skal bo i deres boliger, hvilket bl.a. kommer til udtryk i form af opførelsen af et fælleshus, udenoms arealer med legeplads og et gennemgående fokus på bæredygtighed. Dette er helt i tråd med Milton Huses egne værdier.

Med denne transaktion vokser Niam's tilstedeværelse på det danske boligudlejningsmarked, og porteføljen består nu af cirka 1.650 boliglejemål. Niam opererer i Sverige, Norge, Finland, Luxemburg og Danmark.