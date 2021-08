Netto gør et forsøg mere med at bygge butik i Dalby. En ansøgning om byggeri i centerområdet - der hvor SuperBrugsen ligger - er sendt af sted, bekræfterr Carsten Hadsbjerg, udviklingschef hos SallingGroup, der ejer Netto-kæden, over for avisen. Foto: Kathrine Harvey

Netto prøver igen i Dalby

09. august 2021
Af Kathrine Harvey

Det har før været et ønske for Netto-kæden at placere en butik i Dalby. Man ønskede at placere butikken på hjørnet af Vordingborgvej/Karisevej, men tilladelsen, som ellers var givet, blev omstødt i 2015, fordi Naturklagenævnet mente, at man ikke kunne lave en butik uden for det centerområde, der er afmærket i lokalplanen - dvs. der hvor SuperBrugsen ligger.

- Ja, vi har haft Dalby i kikkerten i et stykke tid, men denne gang har vi lavet en aftale med nogle lodsejere i Dalby og nu sendt en ansøgning til kommunen om at få lov at bygge en ny butik. Butikken er placeret inden for centerområdet. Nærmere kan jeg ikke komme, før vi har den endelige byggetilladelse, men vi er næsten lovet, at vores ansøgning kommer til behandling i kommunen i september, siger Carsten Hadsbjerg, udviklingsdirektør i SallingGroup, der driver Netto-kæden.

Hvis byggeriet får grønt lys, så kan kunder i Dalby og omegn se frem til at få en luksus Netto-butik, afslører udviklingsdirektøren.

- Vi har planer om at bygge en ny konceptbutik 3.0, lige som den der ligger i Strøby Egede fx. Omkring 1200 kvadratmeter butik, men med udvidet sortiment, så kunderne får glæde af 200 ekstra ferskvarenumre: kød, frugt, brød og masser af økologi, som vi er skarpe på. Og så er det dansk, når det er bedst. Vi er en danskejet virksomhed, som ejes af en Salling-fond, og vi har lidt det nye nordiske look i konceptbutikkerne med råt træ, men også de lyse og åbne arealer, som giver butikkerne et mere blødt look. Og så vil den nye butik i Dalby, hvis vi får grønt lys til at bygge den, også få scan and go-anlæg, så man selv kan scanne sine varer og slippe for at stå i kø ved kassen.

Hvornår den nye butik kan stå klar afhænger af processen gennem kommunen, forklarer Carsten Hadsbjerg:

- Vi kan ikke sige noget om, hvornår vi kan stå klar med butikken, men vi står klar til at bygge, når byggetilladelsen ligger klar.