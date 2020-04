Der sælges stadigt milkshakes i Khalis. Her ses ejeren Khalis Aziz med Anne-Beth Mukiibi, der var i butikken for at købe milkshakes. Foto: Nadia Pedersen

Nedsmeltning: Isbutik truet af lukning

I forrige uge startede issæsonen i butikken Khalis, der ligger i Jernbanegade i Haslev. I butikken sælges der normalt is, slik, milkshakes og bagels. Det har været en hård periode for butiksindehaveren Khalis Aziz, som normalt har mange indtægter fra skoleelever, der køber bagels i butikken. Derfor var det med glæde, at han havde set frem til issæsonen.

Coronaepidemien og et strømsvigt har næsten lagt is-, slik- og bagelbutikken Khalis i knæ. I sidste uge måtte butiksindehaveren smide is ud for 15.000 kroner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her