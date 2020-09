Se billedserie - Den offentlige debat skal ikke foregå igennem hærværk, siger museumsdirektør Peter Gravlund Nielsen om søndagens hærværk på museets facade. Foto: Østsjællands Museum

Nazisymbol flænset i stykker

Facaden på Østsjællands Museum er blevet udsat for hærværk. Museumsdirektør mener ikke, at det er den rigtige måde at skabe dialog på.

Faxe - 01. september 2020 kl. 12:20 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et kedeligt syn museumsdirektør for Østsjællands Museum, Peter Gravlund Nielsen, mødte ind til mandag morgen. Banneret, der hænger på museumsfacaden og reklamerer for udstillingen »Krigen og Klimakrisen«, var nemlig i nattens muld og mørke blevet flænset. I forvejen havde enkelte borgere ytret kritiske røster, både her i avisen, men også direkte til museet over det hagekors, der figurerede på banneret.

- Det er rigtig ærgerligt. Vi er frustrerede, lidt sure og også lidt kede af det. Det er bare ikke okay. Den offentlige debat, skal ikke foregå igennem hærværk.

Hærværket skete natten til søndag.

- Vi ved, at der en eller flere hærværkspersoner, som er kravlet op på taget og har klippet den stålwire over, der holdt banneret. Det 43 meter lange banner er blevet flænset tværs igennem hagekorset, siger Peter Gravlund Nielsen.

Formålet med banneret har aldrig været at provokere, men at huske fortiden.

- Udstillingen handler om besættelsen og det naziregime, vi var underlagt i fem år. Det kan ikke kommunikeres klarere, end ved at det hænger på banneret. Nazisymbolet skal ikke gemmes væk, den smertelige del af historien er den vigtigste at huske. Hærværk er en kedelig måde at indgå i en offentlig debat, det må vi selvfølgelig tage afstand fra.

- Har i løbende fået klager over banneret?

- Vi har fået klage fra under 10 borgere, så vidt jeg husker. Men vi har også modtaget henvendelser, der siger det modsatte, fra borgere der synes, at banneret var fint. Blandt andet var der en herre på 91 år, som ringede og fortalte, at han synes, at det var det rigtige, vi gjorde. Han havde haft mange venner, der dog nu er døde, som var medlem af modstandsbevægelsen, og han var sikker på, at de ville synes, at det var vigtigt, at historien kommer frem i lyset i stedet for at blive gemt væk. Det er ganske få borgere, der har syntes, at det var en dårlig ide, svarer Peter Gravlund Nielsen.

Museumsdirektøren opfordrer til, at hvis man er uenig med museet, så må man gerne sende en e-mail til museet.

- Vi svarer altid dem, der skriver, på en saglig og faglig måde, siger han.

Museet dropper derfor heller ikke banneret.

- Vi har bestilt et nyt banner. Det tager omkring otte dage, før det er fremme. Vi overvejer at sætte videoovervågning op, når nu der er borgere, der synes, at det er acceptabelt at kravle op på taget, siger museumsdirektøren og påpeger, at selve udstillingen »Krigen og Klimakrisen« stadig er åben.

Hærværket blev anmeldt til politiet mandag.

- Politiet kommer og søger efter tekniske spor i dag, siger Peter Gravlund Nielsen.

Såfremt man har set eller hørt noget, kan man tage kontakt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.