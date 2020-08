Naturens Dag i skoven

Onsdag den 9. september og søndag den 13. september klokken 10 til 11.30 er Faxe Kommunes naturvejleder Louise Villumsen vært for to offentlige arrangementer i anledning af Naturens Dag, som afvikles i hele uge 37.

Mødestedet er Olstrup Skov på Dalbyvej 22, 4653 Karise, hvor alle er velkomne. Det kræver blot en onlinetilmelding via hjemmesidenadresserne https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ekou1brav1 og https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ko42xsc44a

Du kan gå med gennem både den dyrkede og den naturlige skov, da Bregentved Gods har givet naturvejlederen særligt lov til, at man må gå udenfor hovedstien og bevæge sig ind på både arbejdssporene og den fredede og ellers lukkede del af skoven.

- Underlaget bliver særdeles varieret. I alt vil turen være cirka tre kilometer lang og vare halvanden time. Skovens kultur- og naturhistorie formidles undervejs. Det er vigtigt, at man tilmelder sig, så vi ved at vi ikke overstiger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men man behøver ikke at printe billetten, man skal blot sige sit navn/navnet på den der har booket, siger Louise Villumsen, der kan kontaktes på telefon 24 99 14 75 eller naturvejleder@faxekommune.dk.