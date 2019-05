Se billedserie Fo første gang i 30 år fik bilerne lov til at køre i Faxe Kalkbrud, og med sådan en udsigt kan man vist ikke klage.Foto: Vagn Olsen

Naturen spillede hovedrollen i Jyske Bank-løbet

Faxe - 06. maj 2019 kl. 14:06 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man hører ordet »motorsport«, tænker de fleste nok på højoktane motorer og bagvognsudskridninger i svingene, men da Jyske Bank-løbet blev afholdt i weekenden, fik kørerne tid til at nyde naturen.

Løbet er nemlig et bil-orienteringsløb, hvor det gælder om at finde den rigtige rute, og hvor man bliver straffet for at køre for stærkt. Derfor kunne kørerne nyde ruten, der for første gang i 30 år gik gennem Faxe Kalkbrud, og det blev taget vel imod af både dommere og kørere.

- Vi havde dommere med fra Danmark, Sverige og Finland, og de påpegede i dommerrapporten, at det var en god varieret rute med masser af natur, og at hastigheden var sat så lav, at man virkelig kunne nyde naturen, siger Erik Molnit, der efter løbet har talt med rigtig mange af de tilfredse kørere.

- Folk var glade og tilfredse, og de kom hen og gav hånd og tak for et godt løb. Vi er glade for, at det gik så godt, og det er fedt, at folk, der er kommet hele vejen fra Sverige eller Finland synes, at de har fået nogle gode oplevelser, siger Erik Molnit.

To mesterskaber

20 af de startende biler kom fra Sverige og Finland for at deltage i løbet, der indeholdt både Nordisk Mesterskab og Danmarksmesterskabet.

I NEZ-klassen, der er det nordiske mesterskab kom Harald og Jan Søndergård fra Ikast ind som bedste danskere, mens Tomi Viitala og Jahu Heikkila blev de bedste fra Finland.Der var også en klasse for udenlandske begyndere og her vandt Pertti Keski-Korsu og Einari Fyhr fra Finland.

I den anden afdeling af løbet blev der kørt i fem klasser. I M-klassen vandt Poul Erik Nielsen og Henrik Jørgensen fra Frederikssund, og i A-klassen var det Niels Oluf Jessen og Åge Keesele Kirketerp fra henholdsvis Vejen og Videbæk, der vandt. I B-klassen tog Lennart Dacke og Krister Karlson fra Sverige sejren, mens Bjarne Dahl og Michael Kristensen fra Mørkøv og Tølløse vandt C-klassen og i D-klassen kunne Jørgen Lander og Hans Kurt Hansen fra Holbæk og Hvalsø slutte som nummer et.

Erik Molnit og de øvrige arrangører er glad for velviljen blandt løbets sponsorer, men der er også en anden gruppe mennesker, der fortjener en stor tak. Ruten gik nemlig fra Faxe Ladeplads, forbi bryggeriet og hele vejen til feddet og tilbage igen, og ruten kræver tilladelse fra dem, der ejer jorden på ruten.

- Vi er så glade for de mange privatpersoner, skovejere, virksomheder og lodsejere, der lader os bruge deres områder til løbet, for uden dem, kunne det slet ikke lade sig gøre, siger Erik Molnit.