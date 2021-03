Michael Them Kjær har i dag fået sin dom for at smugle hash. Foto: Københavns Politi

Narkobagmand dømt: Smuglede tonsvis af hash til Rønnede

Faxe - 11. marts 2021 kl. 13:38 Af Af Morten Chas Overgaard

Michael Them Kjær stod bag den narkoring, der smuglede over fire tons hash til Danmark – langt størstedelen igennem et autolakeringsfirma i Rønnede.

Igennem en periode på lige under et år, har et netværk af danskere smuglet mere end fire tons hash fra et lager i Malaga til Danmark. I dag torsdag blev han idømt ti års fængsel.

De mange kilo stoffer blev smuglet i palletanke, der blev fyldt med hash og sand og derefter blev kørt til autolakeringsfirmaet i Rønnede, hvor stofferne blev pakket ud og sendt videre i systemet.

Først da der i august 2017 blev begået et væbnet røveri mod autolakeringsfirmaet, hvor der blev stjålet for 15 millioner kroner hash, valgte man at flytte centralen til Hedensted udenfor Vejle.

Her fortsatte smugleriet indtil politiet slog til, i det der er blevet døbt »Operation Snake«.

De fleste af gerningsmændene er allerede dømt, men siden 2017 har politiet været på jagt efter Michael Them Kjær, indtil han i august 2020 valgte at melde sig selv til politiet.

Torsdag var så sidste dag i retten, og her blev Michael Them Kjær fældet af forklaringen fra en af de øvrige gerningsmænd i sagen og idømt ti års ubetinget fængsel for sin rolle som bagmand i narkotika-netværket. Michael Them Kjær valgte at anke dommen med det samme.