Faxe Kommune har fået besked på at gøre hallen på Vesterled i Haslev klar til også at rumme seks vaccinationspladser. Foto: Cecilie Hänsch

Næste gruppe vaccineres nu

Tirsdag begyndte vaccinationerne af den næste gruppe borgere, der skal beskyttes mod Covid-19.

- Dem, vi er i gang med at vaccinere i dag, det er nogle af dem, der modtager praktisk hjælp og pleje i deres eget hjem, og som er 65 år eller over. Der er en stor gruppe af de her borgere, hvor vi skal stå for transporten, forklarer Morten Just, der er centerchef for sundhed og pleje i Faxe Kommune.