Næste byrådsmøde bliver virtuelt og vises på Facebook

Når Faxe Byråd holder møde onsdag 15. april, bliver det som virtuelt møde, hvor byrådet sidder hver for sig. Mødet kan stadig følges via KommuneTV og Facebook, men man kan altså ikke møde op og deltage. Der er dog stadig mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.