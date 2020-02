Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Når venner går bort, kan det være svært at give sig hen til nye

Faxe - 14. februar 2020 kl. 19:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem mere end 20 års banko har Rosa fundet adskillige venner. De er alle gået bort, og nu holder frygten for at miste flere hende fra nye tætte venner. Det drysser lige så stille ind med folk i Teestrup Forsamlingshus her en time inden spilstart.

Der er mange tomme pladser, men lige så mange skilte med teksten Reserveret, så der skal som sædvanligt nok blive fyldt godt op til torsdagens bankoaften.

For enden af et af de lange borde sidder Rosa Jacobsen på 76 år og Inge Andersen på 70 år. De er i gang med et slag 500 i kortspil, mens de venter.

- Vi sidder det samme sted hver gang for at være sikre på at sidde med de samme. Skulle vi flytte her fra, så skulle vi alle sammen rykke med for at sidde sammen et andet sted, siger Rosa Jacobsen.

Faste pladser

Hun har siddet på hjørnet af det samme bord i de 20 år, hun har spillet banko. Inge Andersen har spillet med i seks år, hvor hun hurtigtg lykkedes med at få en fast plads over for Rosa Jacobsen.

Rosa Jacobsen har spillet banko i Teestrup Forsamlingshus siden 1989, hvor det hele begyndte, og Erik Slot hentede spillerne rundt omkring i byerne. Det var hendes nabo i Haslev, der i sin tid introducerede hende, og hun har hængt ved lige siden. Og efter hun mistede sin mand for 11 år siden, er bankoen kun blevet en endnu vigtigere del af ugen.

- Det er hyggen og det sociale i det. Nu er jeg alene og går i hverdagen for mig selv, og så er det altså rart at komme ud og snakke med andre mennesker, siger hun.

Livets gang

Men selvom Rosa Jacobsen troligt kommer til banko hver torsdag og helst ikke vil undvære det for noget, så har det lange bankoliv sine svære sider.

- I 20 år sad vi de samme seks lige her, men så begyndte de så småt at gå bort en efter en. Og de tre af dem var væk inden for to år, siger Rosa Jacobsen og begynder at liste navnene op på dem.

De var blevet tætte veninder gennem de mange bankoaftener, og det førte til venskaber, hvor de også kom til fødselsdage hos hinanden.

Men eftersom Rosa Jacobsen er den eneste tilbage fra den vennekreds, så er det hele nu et overstået kapitel.

Selvfølgelig er der med tiden kommet nye bankospillere til, som har udfyldt de tomme pladser på hjørnet af bordet. Og Rosa Jacobsen er da også blevet ved med at spille, men hun er blevet meget påpasselig med at danne nye og tætte venskaber. For frygten for igen at miste en god veninde har bygget en hård skal omkring hende.

- Alle dem jeg var blevet tætte venner med her fra er jo væk. Nu er jeg så ved at danne nye venskaber, men jeg er jo lidt bange for at lukke nye ind, for lige pludselig er de altså også væk, siger hun.

- Så nu må hun nøjes med mig, siger Inge Andersen og smiler.

Rosa Jacobsen griner og nikker.

- Men jeg lukker ikke længere folk decideret ind. Vi snakker sammen og gør sådan noget her, men de kommer bare aldrig rigtig tæt på, som de andre var det, siger Rosa Jacobsen.

Blomstrende venskab

Selv om det er svært for Rosa Jacobsen at danne nye tætte venskaber har Inge Andersen alligevel sneget sig ret tæt på.

De to veninder kører sammen til og fra banko, de afslutter hinandens sætninger og deler pladsen i Rosa Jacobsens store bankotaske.

- Enten kører vi herud i min eller Rosas bil. Og det er Rosa, der holder begge vores plader, for hun har en hel kuffert, og jeg har bare en håndtaske, siger Inge Andersen og griner.

Det betyder dog også, at Rosa har pladerne med sig hjemme, så hvis hun i mod alt forventning skulle blive væk en torsdag, så må Inge spille på andre plader den ene gang. Det er dog kun sket få gange på et år, at Rosa ikke er med til bankoaftenerne.

Nogle dage kan de også sagtens have to bankoarrangementer på en dag, og så kører de lige en tur hjem til Inge, hvor de spiser lidt smørrebrød inden næste arrangement.

Og så hjælper de gerne hinanden, når tiden er for knap til et helt bankospil.

- Vi skulle på et tidspunkt spille om ænder i Pensionistforeningen, og det ville jeg bare så gerne være med til, men jeg havde en tid hos min læge. Men så købte Rosa mine plader og spillede på dem, indtil jeg kom i pausen - og jeg vandt altså tre ænder, siger Inge Andersen med et stort smil.

- Ja, og jeg spillede på 12 plader indtil du kom, griner Rosa Jacobsen.

Gevinster eller ej, så er det aller vigtigste for de to veninder samværet med hinanden og andre mennesker.

Ud ad døren

Som pensionist og uden partner får man nemt mange timer for sig selv, og det skal man såvidt muligt undgå, siger Inge og Rosa.

For hvis ikke risikerer man at blive ramt af triste tanker eller ren kedsomhed.

- Hvis jeg ikke kørte herud, så sad jeg garanteret bare derhjemme og gloede på fjernsynet, siger Inge Andersen.

Og derfor indretter de ugerne, så der kommer så få alenestunder som muligt.

- Når vi går til byen, så kan vi ikke bare rende ned og hjem på en halv time. For hvis vi render på nogen, så kan det godt vare to timer - og så skal du altså ikke have sat en gryde kartofler over, som står og venter.

Der skal altid være tid til at sludre. Og de får i hvert fald sludret en masse med hinanden, for udover bankodagene spiller de kort sammen hver mandag.