Se billedserie Kysten langs Faxe Ladeplads bød på næsten grønlandske motiver. Foto: Helle Reumert

Send til din ven. X Artiklen: Myldretid på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Myldretid på havnen

Faxe - 15. februar 2021 kl. 16:45 Af Eddie van Lüthje Kontakt redaktionen

Der var en, der var to. Og det var Ikke bare Faxe Ladeplads's indbyggere, men også folk fra Haslev, Rønnede, Karise og Faxe, der var valfartet for at se den tilfrosne havn.

En spadseretur langs med kysten bød på usædvanlige, arktiske glimt. Isen havde lagt sig tæt på kysten til glæde for et mylder af edderfugle, mens de få bådejere, der havde valgt at lade båden overvintre til søs, måtte se sig indefrosset.

En familie fra Faxe, med halvstore drenge, diskuterede muligheden for sejlads:

- Det kan man ikke. Nu er det isbåde, og de kan kun sejle, hvis der er en isforbryder til at lave hul, sagde drengen.

Andre nød solen og udsigten over havnebassinet i de praktiske liggestole, som kommunen satte op sidste sommer.

- Det er jo næsten som på højfjeldshoteller, varm sol og kold is, mente Kirsten og Ove fra Haslev, som også havde bidt mærke i de flotte isskulpturer et godt stykke oppe på fortøjningspælene. Et bevis på den meget høje vandstand i havnen lige inden frosten rigtigt satte ind.

Et væld af familier, gamle, unge og børn med og uden hunde, patruljerede langs havnen og ud på den fritlagte strand langs Strandvejen. Det var fortrinligt et weekendspadserevejr, og rigtig mange nåede turen forbi den tilfrosne havn.