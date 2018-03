Det var en lille sluttet kreds af museumsforeningsmedlemmer, der deltog i årsmødet i aftes. Flere af de fremmødte, inklusiv bestyrelsen, havde nok forventet et opråb i kølvandet på lukningen af museerne i Højerup og Haslev denne aften, men protesterne udeblev. - Det er nok heller ikke det rigtige forum at lufte sine frustrationer i i den forbindelse, mener museumsforeningsformand Jens Carl Jørgensen (stående). Foto: Kathrine Harvey

Museumsforeningsformand: Skrækken var »tvangsfusion«

Det nye museum for nyere kulturhistorie i Stevns og Faxe kommer, der skal etableres på det gamle rådhus i Faxe by, fyldte en del i formandsberetningen på dette års generalforsamling i Østsjællands Museumsforening, som fandt sted på Faxe Vandrerhjem tirsdag aften.

- Det nye museum i Faxe by giver håb for Østsjællands Museums fremtid som et selvstændigt, statsanerkendt museum, og det er derfor planer, som vi fra museumsforeningens bestyrelse har støttet helhjertet. En tvangsfusionering med den store nabo lå og lurede. Det vil vi gerne undgå. Vores førsteprioritet er at bevare et selvstændigt, statsanerkendt museum på Østsjælland, sagde Jens Carl Jørgensen i sin beretning.