Dannebrog skygger lidt for det voldsomme symbol, der dog stadig er synligt.Foto: Torkild Svane Kraft

Museumsdirektør: Vi må ikke slette smertefuld historie

Et hagekors optræder på et banner, der hænger på facaden af Østsjællands Museum.

Faxe - 16. juli 2020 kl. 12:26 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et orange banner hænger på facaden af Østsjællands Museum som reklame for udstillingen »Krigen og Klimakrisen«, og den del af banneret er faldet Eric Paul Van Leenen for brystet.

»Det er simpelthen usmageligt at have det hængende i det offentlige rum. Om det er lovligt ved jeg ikke, om de har fået tilladelse af politiet ved jeg heller ikke. Men i disse tider med Black Lives Matter og undertrykkelse af minoriteter synes man åbenbart alligevel at der er fint at flage med noget som repræsenterer noget af den værste undertrykkelse i historien på en offentlig bygning«, skriver han i en mail, som sn.dk har fået.

Museumsdirektør Peter Gravlund Nielsen forsikrer, at banneret er lovligt, og han mener også, at det er vigtigt.

- Grundlæggende mener jeg meget stærkt, at det er vigtigt, at der ikke er dele af historien, som vi prøver at glemme eller ignorere - specialt den del, der ikke er særlig rar. Det er en af vores vigtigste opgaver som museum, og vi vil rigtig gerne have, at folk lærer af historien, siger han.

Han peger på, at hagekorset er delvist overskygget af Dannebrog, som symbol på, hvordan historien udfoldede sig i Danmark under krigen.

Et hagekors optræder på et banner, der hænger på facaden af Østsjællands Museum.- Du kan ikke finde et stærkere symbol på undertrykkelsen end det flag. Hvis man kigger rundt omkring i verden i dag, så dukker det op blandt folk, der har sympati for de holdninger, det står for, men det er ikke det, vi har gang i. Vi vil med vores udstilling vise, at der også lokalt var modstand mod nazismens idéer, og vi fortæller også om de ofre, der blev ydet. Jeg kan kun anbefale, at man tager ind og ser udstillingen, så man selv kan se, hvad vi gerne vil fortælle, for jeg mener ikke, at vi skal slette historien, selv om den er smertefuld, fortæller Peter Gravlund Nielsen, der samtidig understreger, at banneret er lovligt.