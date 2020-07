Museum udstiller dine fossiler

- Vi ville ikke have den samme samling, hvis vi ikke havde amatørfossiljægernes fund. Med montren vil vi gerne hylde amatørsamlerne, fortæller direktør for Østsjællands Museum Peter Gravlund Nielsen, om den nye glasmontre, som er blevet sat op i fossiludstillingen på Østsjællands Museum. Montren skal huse borgernes fossile fund fra Faxe kalkbrud og Stevns Klint.

- Det sker virkelig tit, at vores gæster finder nogle spændende ting i kalkgraven, forklarer han om baggrunden for glasmontren.

Museet har ikke selv ressourcer til at grave i kalkbruddet på daglig basis. Og uden bidragene fra amatørsamlerne ville udstillingen være noget mindre. Derfor er der også to plancher i udstillingen, der forklarer om to af de største amatørsamlere.

- De små fossiler er nogle gange de allermest interessante, og de kan være sværere at finde, siger han og peger på et fossil af en anden sjælden krabbe som en af guiderne på museet har fundet.

- Det er ligesom et danefæ, hvis du finder en guldskat, så har staten ret til den. Så bliver fundet indlemmet i en videnskabelig samling, også får du en erkendtlighed svarende til handelsværdien. Så undgår man at fossilerne bliver solgt på det sorte marked, forklarer han.

Direktøren understreger, at folk ikke behøver at have fundet fossilerne på de guidede ture, som museet afholder for, at de kan blive udstillet i montren.