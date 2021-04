Geomuseum Faxe er et af de mange tilbud under Østsjællands Museum.

Museet genåbner med gratis kagebord

I Koldkrigsmuseum Stevnsfort vil der også være beværtning for dem, der kommer for at opleve en guidet tur 18 meter under jordoverfladen i Koldkrigsmuseum Stevnsfort med et pust af Den kolde krig.