Motorsavskunst på Hesede Hovedgård

Der er mulighed for at komme og opleve, hvordan de rå træstammer bliver forvandlet til skulpturer, når Malik Mabe med motorsaven i hænderne på søndag mellem klokken 11 og 16 arbejder med sin kunst på gårdspladsen foran Veras Verden på Hesede Hovedgård.

Malik Mabe bor normalt i staten Virginia i USA, men han er hjemme i Danmark i forbindelse med, at han har arbejdet i Tivoli i København, hvor han med sin motorsav har skåret i de imponerende store kæmpegræskar, som har været udstillet i den gamle have.

Før besøget hos Veras Verden har han været en tur ude i skoven for at finde de flotteste bøgestammer, og flere af dem har påbegyndende svampeangreb, som har givet stammerne nogle helt fantastiske aftegninger.

- Det er en helt unik aftale, som vi først har fået på plads mandag. Malik Mabes arbejde med at skabe skulpturerne foran butikken bliver vildt og larmende, men også imponerede at opleve, siger Nicolaj Lund Jensen, der er indehaver af Vera Verden på adressen Hesede Hovedgård nummer 3, 4690 Haslev

- Kom og se Malik arbejde og få samtidig en snak med ham om at være fuldtidsmotorsavskunstner i både USA og Danmark. Og måske har du selv en kedelig træstub eller et træ, som er blevet for stort hjemme i haven, som du drømmer om at få lavet til et unikt kunstværk. Så kan du helt sikker få en aftale med Malik om at få din helt egen træskulptur. Det er kun fantasien, der sætter grænser, siger Nicolaj Lund Jensen.