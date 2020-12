Motorsavskunst på Hesede Hovedgård

Kom og se Malik arbejde, og få samtidig en snak om det fascinerende arbejde som fuldtidsmotorsavskunstner - med arbejde både her i Danmark og USA. Måske du selv har en kedelig træstub eller et træ som er blevet for stort hjemme i haven, og drømmer om at få et unikt kunstværk. Så kan du helt sikker få en aftale med Malik, og at få din helt egen træskulptur - hvor kun fantasien sætter grænser.