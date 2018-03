Mosasaur bliver hovedattraktion på ny udstilling

Østsjællands Museum er ved at udarbejde en ny udstilling om livet i Kridttidens hav på Geomuseum Faxe. Udstillingen, der åbner i maj, vil fortælle hele Kalklandets historie, som den udstillede sig på Stevns og Faxe fra Kridttiden, over massedøden med meteornedslaget for 66 millioner år siden og den efterfølgende opblomstring af liv cirka tre millioner år senere, i Palæocen.

- Efter at vi har lukket kridttidstidsudstillingen ned på Stevns Museum, så flytter vi historien derfra og samler hele den geologiske udvikling på de to egne på Geomuseum Faxe. Det er tanken, at den nye udstilling på geomuseet kan være prøveklud for den forhåbentligt kommende udstilling på Verdensarvens besøgscenter i Boesdal, så det giver os måske fire-fem år til at afprøve, hvad der virker og så fintune udstillingen undervejs, siger Jesper Milàn.