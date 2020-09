Se billedserie Morten Brangstrup Olsen - alias dj og musik-producer Faustix - er én af 12 deltagere i den kommende sæson af Vild med Dans på TV2. Foto: Mike Sønderby

Morten fra Karise er med i Vild med Dans

Faxe - 04. september 2020 kl. 16:11 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

31-årige Morten Brangstrup Olsen skifter sneakers ud med dansesko, når han fra oktober er på skærmen som en af deltagerne i TV2's kæmpe-succes Vild med Dans.

Han har 68.000 følgere på facebook, sit eget tv-program på DPlay - og nu kan han næsten ikke nå højere i Danmark:

Når sæsonpremieren på Vild med Dans kører over de danske tv-skærme fredag 2. oktober, er Morten Brangstrup Olsen fra Karise med.

Det er endnu en overraskelse for seerne, hvilken professionel danser, Morten Brangstrup Olsen skal udfordre dansegulvet sammen med. Men hele situationen bliver noget uvant for den 31-årige dj og musikproducer, der også er kendt under kunstner-navnet Faustix:

- Min kommende dansepartner skal være forberedt på, at jeg stort set intet kan, forklarer han til TV2.

Han er nemlig vant til, at det er ham, der står bag mixerpulten og sørger for musikken til festen på dansegulvet. Og dér bag knapperne er der sjældent plads til mere end lige at vippe med den ene fod eller ryste lidt med hofterne.

Underholdning

»Vild med Dans« er en af de allerstørste tv-succeser i Danmark. Siden 2005 har mere eller mindre kendte danskere for rullende kamera øvet sig i at danse sammen med en professionel dansepartner. Sæsonen, der begynder 2. oktober, er nummer 17 i rækken.

Og seerne er trofaste. Sæsonfinalen i 2010 blev set af 1,8 millioner seere. I sensommeren 2019 var Vild med Dans stadig det ubetinget mest sete program med 900.000 seere.

Undervejs i tv-programmet følger man parrenes udvikling fra famlende skridt til flotte kast med perfekt timing. Og det er danse-dommerne, der sammen med publikum hjemme ved skærmen, der afgør, hvilke par, der skal have lov til at fortsætte i konkurrencen.

Selvom Morten Brangstrup Olsen ikke på forhånd mener, han har de vilde danse-evner, så mener han dog, han har styr på, hvordan man underholder:

- Så jeg håber at folk kommer til at føle sig underholdt, når jeg står på scenen, samtidig med at de skal kunne mærke, at jeg faktisk går op i dansen, siger han til TV2.

Maze er forgænger

Det er ikke første gang, der har været lokalt islæt med i Vild med Dans.

Sidste år var bordtennis-spiller Michael Maze, der er opvokset i Faxe, med i den underholdende danse-konkurrence. Sammen med den professionelle danser Mie Moltke dansede han sig til en ottende-plads ud af de 12 par.

I år får Morten Brangstrup Olsen følgeskab af blandt andre Wafande, Sara Bro, Hilda Heick, Janus Bakrawi, Merete Mærkedahl og Albert Rosin Harson. Og sæson-premieren er som nævnt fredag 2. oktober - klokken 20 på TV2.