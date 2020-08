Se billedserie Morten Østergaard var forbi Jan Thun i Rønnede for at høre om hans oplevelse med »symbolpolitik«. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Morten Østergaard vil gøre op med symbolpolitikken

Formand for Radikale, Morten Østergaard, var torsdag i Rønnede for at høre fra Jan Thun, der er blevet ramt af en lov, som ikke var møntet på ham.

Faxe - 17. august 2020 kl. 10:07 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er for meget symbolpolitik i Danmark. Det mener Radikale Venstres formand, Morten Østergaard, der netop har været på en tur rundt i landet, for at møde nogle af de borgere, der bliver ramt af symbolpolitikken.

- Man hører tit politikere sige: »Det er selvfølgelig ærgerligt, men det var ikke folk, som dig, vi tænkte på«, men det nytter jo ikke noget. Så må vi indrette reglerne, så de rammer rigtigt, lyder det fra Morten Østergaard

Og hvis man leder efter et sted, hvor landspolitikken i den grad har ramt forbi, så kan man med fordel starte i Rønnede.

Jan Thun har været soldat og frivillig brandmand, og sammen med sin kone har han opfostret fem børn, så han mener, det er dybt uretfærdigt, at han skal »bevise«, at han er dansk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Her bor Jan Thun, der er født og opvokset i Danmark med en dansk mor og en tysk far. Han har altid haft tysk statsborgerskab, men i 2018 tog han sig sammen og fik søgt om dansk statsborgerskab i håb om, at få sit danske pas tids nok til at kunne stemme til folketingsvalget i 2019.

Det blev dog ikke til noget, for Jan Thuns ansøgning blev afvist, fordi han ikke havde bestået indfødsretsprøven, på trods af at han altså er født og opvokset i landet.

- Jeg må indrømme, at den nationalfølelse, som jeg egentlig altid har haft, forsvandt, da jeg fik afslag. Jeg har været professionel soldat, jeg har opfostret fem børn, og jeg har reddet hr. og fru Danmark ud af brændende bygninger som frivillig brandmand. Jeg synes egentlig selv, at jeg har været en god samfundsborger, så at blive mødt med et krav om en indfødsretsprøve er helt åndssvagt, fortæller Jan Thun, der sammen med sin kone har budt partiformanden på kaffe og en kold cola.

Skal ikke skabe problemer Ikke overraskende er Morten Østergaard helt på linje med Jan Thun, for selvom han mener, at man ikke betingelsesløst skal kunne få statsborgerskab i Danmark, så synes han, at Jan Thuns eksempel er skudt helt ved siden af skiven.

- Jeg synes helt grundlæggende, at det er forkert, at folk, der er født og opvokset i Danmark skal bestå en prøve for at blive danske statsborgere. Vi har rigeligt med rigtige ting at slås med, og som politikere er det vores formål at løse borgernes problemer - ikke at skabe dem. Men man skal ikke lede ret længe, før man finder lovgivning, der skaber flere problemer, end den løser, og det skal vi have gjort op med, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard (R) mener grundlæggende ikke, man skal bestå en indfødsretsprøve, når man er født og opvokset i Danmark. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Turen rundt blandt de mennesker, der mærker konsekvenserne af folketingets regler, understreger både de ting, som Morten Østergaard betegner som symbolpolitik, men nogle steder bliver partiformanden også klogere på konsekvenserne af regler, som han selv har været med til at indføre.

- Jeg har lige besøgt en, der var blevet parkeret i et ressourceforløb i flere år, fordi det var nemmere for kommunen, end at udbetale førtidspension. Vi havde netop lavet reglerne sådan, at man kunne have et længere ressourceforløb, så vi ikke tabte nogle af dem, der skulle bruge længere tid til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, på gulvet, men når reglerne fungerer stik modsat i praksis, så må vi lave dem om, siger han og fortsætter.

- I virkeligheden handler det om formålet med reglerne. Vi har prøvet på at lave nogle regler, der skulle hjælpe folk, og så har der været en utilsigtet konsekvens, der har gjort, at folk ender i for lange ressourceforløb. Men i Jans tilfælde er den unødvendige gene for borgerne ikke en utilsigtet konsekvens - det er formålet, og det, mener jeg, er helt forkert, lyder det fra Morten Østergaard.

Klar til forhandling Jan Thun hører ofte folk sige, at han jo bare kunne have skiftet statsborgerskab, inden indfødsretsprøven blev indført, eller at han bare kan tage prøven, men nu er det blevet en principsag.

- Jeg kunne jo ikke vide, at de ville indføre reglen, og jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at tage prøven. Hvis jeg havde haft svensk eller norsk statsborgerskab, eller hvis min far var fra Sydslesvig, så havde jeg slet ikke behøvet at tage prøven, og jeg synes, det er dybt uretfærdigt, siger Jan Thun, der håber på, at Morten Østergaard kan hjælpe med at få lavet reglerne om.

Det kræver dog et flertal i Folketinget, og det er der ifølge Morten Østergaard ikke stemning for pt.

Det sker, at politikere siger "Det er jo ikke dig, reglerne er lavet for at ramme", men det kan borgere, der kommer i klemme i lovgivningen ikke bruge til noget, mener Morten Østergaard. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Ikke som det ser ud lige nu, men den eneste måde at få flyttet stemningen politisk er ved at fortælle folks historier og få danskerne med på vognen. Det var også derfor, vi talte så meget med Mints far, for da først danskerne fik øjnene op for hvor urimeligt, det var, så begyndte der pludselig at komme stemning for at ændre reglerne, fortæller han.

Alt håb er dog ikke ude for Jan Thun, for så længe lovforslag og politiske ideologier er en del af en politisk forhandling, kan der opstå en situation, hvor De Radikale sidder i en god position, og så vil Morten Østergaard ikke afvise, at en regel- ændring kan komme på tale.

- Når man sidder i forhandlinger, opstår der ofte muligheder for at forhandle nogle af vores sager igennem, og så gælder det om at have forslagene klar, så det er vigtigt at høre historierne fra folks egen mund, siger han.

At Jan Thun er dansker, er der næppe mange politikere, der vil være uenige i, men om han nogensinde får et rødbedefarvet pas og retten til at stemme til et folketingsvalg, må tiden vise. Han har i hvert fald en enkelt politiker på sin side.