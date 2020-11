Morgenåbent på Bykroen

- Hun glæder sig til at byde alle velkommen på Bykroen. Der ikke så mange, der har fundet ud af, at vi serverer morgenmad, men der kommer altid nogle for at få kaffe, gløgg eller en øl, og for os handler det om at markere, at vi nu har åbent om dagen og ikke længere sent om natten, siger Bykroens indehaver Frank Månsson.