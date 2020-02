Send til din ven. X Artiklen: Ministeren er optaget af Østbanens tilstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ministeren er optaget af Østbanens tilstand

Faxe - 05. februar 2020 kl. 07:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karise Håndværker- og borgerforening har fået svar på deres henvendelse til transportministeren. Svaret hujer dem ikke.

Bekymringerne hos de mange borgere, der pendler til og fra arbejde med Østbanen er, at den aldrig kommer til at køre normalt igen.

De har manglet svar, og derfor har Pilon Foghmar formand for Karise Håndværker- og borgerforening sendt brev til transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det vores henvendelse til ministeren gik på var sådan set, at vi gerne vil fastholde jernbanen. Vi vil ikke ud i, at vi skal have en uprøvet bus, som slet ikke er afprøvet på langdistancer men kun på kortere afstande i storbyer. Det er jernbanen, vi vil fastholde, siger Pilon Foghmar.

Ingen ansvarlig Foreningen har netop modtaget svar fra Benny Engelbrecht, men det er ikke tilfredsstillende, lyder meldingen.

- Det er ikke tilfredsstillende, men hvis jeg skal have hånden på hjertet - hvad kan jeg så forvente? De er i gang, og de skal også undersøge tingene, hvilket de skal have mulighed for. Min største undren er at regionerne ikke har gjort mere. Det kom pludseligt, at skinnerne var nedslidt, så det undrer mig meget, at man ikke har været på forkant med det. Der er et svigt i systemet et sted de, siger Pilon Foghmar.

Transportministeren er enig med Karise håndværker- og borgerforening i, at den kollektive trafik er vigtig for lokalsamfundet. Han er derfor også optaget af Østbanens tilstand og fremtid, skriver han.

»Den kollektive trafik er dog organiseret sådan, at ansvaret for drift og vedligehold af privatbanerne ligger hos regionerne. Jeg mener grundlæggende, at det er en fornuftig arbejdsfordeling, fordi beslutninger om regional kollektiv trafik bedst træffes regionalt«

Hurtige busser Benny Engelbrecht skriver desuden, at regionsrådet i Region Sjælland afsatte 8 millioner kroner til Østbanen i 2019. De penge skulle eftersigende bruges på renovering.

»Jeg finder det positivt, at Region Sjælland nu har taget dette initiativ til at afdække situationen. Samtidig er formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, og jeg enige om at igangsætte en undersøgelse, der skal skitsere muligheden for at etablere en såkaldt BRT-løsning på strækningen. En BRT-løsning vil betyde, at en særlig bus med høj komfort og høj hastighed indsættes på Østbanens trace, som asfalteres, og hvorpå stationslignende stoppesteder etableres«, står der i brevet.

Busserne er dog ikke en løsning, som borgerne er tilfredse med, siger Pilon Foghmar. Pendlerne har været vant til et velfungerende tog, der har kørt dem til og fra arbejde. På nuværende tidspunkt er situationen dog blevet for uholdbar.

- Hver dag står mange på Hårlev Station uden opholdssteder og venter i op til en halv time i alt slags vejr. Folk har jo ikke behøvet opholdssteder før i tiden, for der vidste man, hvornår toget gik, siger Pilon Foghmar.

Indtil videre er der dog ikke andet for, end at afvente undersøgelsen af fremtidens muligheder, siger han.