Rune Renato Hansen fra Tølløse er et af de børn, der formentlig blev stjålet fra sine biologiske forældre for at blive bortadopteret til Danmark. Foto: Kim Rasmussen

Minister ser på sag om stjålne børn

Tusindvis af chilenske børn blev under diktator Augusto Pinochet stjålet fra deres forældre og bortadopteret til Europa. Nu går social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) ind i sagen.

Faxe - 14. september 2020 kl. 15:01 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark har vi tillid til de mennesker, der er ansat til at passe på os, men under Augusto Pinochets styre i Chile i 1970erne, 80erne og 90erne, var det netop de mennesker, der stod for nogle af de værste forbrydelser.

Nyfødte børn blev fjernet fra deres forældre, der fik at vide af lægerne, at børnene var dødfødte, og børn i op til otteårs-alderen blev stjålet fra parker, legepladser og hospitalsstuer af politifolk og socialrådgivere, hvorefter de blev bortadopteret til USA og flere europæiske lande som en del af Pinochets forsøg på at »rense« Chile for fattigdom.

Den chilenske organisation Chilean Adoptees Worldwide arbejder for at få de 19 lande, der dengang tog imod chilenske adoptivbørn, til at undersøge, om børnene i virkeligheden er blevet fjernet ulovligt fra deres forældre.

I Sverige har man som en del af et pilotprojekt allerede fundet omkring 2.000 chilenske adoptivbørn, og nu skal sagerne om de bortadopterede børn også undersøges i Danmark.

- Det er fuldstændig hjerteskærende, hvis det viser sig, at der er børn, som er blevet adopteret i Danmark som følge kidnapning. Der er heldigvis sket meget på adoptionsområdet siden 70erne, og der er lande, som vi slet ikke samarbejder med længere for at sikre, at reglerne bliver fulgt, men det er næsten ikke til at bære, hvis det viser sig, at de her mennesker er blevet kidnappede som børn, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Håber på at skabe ro Efter ministeren gik ind i sagen om de chilenske børn, har Ankestyrelsen lavet en indledende undersøgelse af de sager, man indtil videre har fundet frem til, og meldingen fra Ankestyrelsen er, at der er baggrund for at undersøge sagerne nærmere.

Astrid Krag håber på, at en undersøgelse kan hjælpe de danskere, der blev adopteret fra Chile under Pinochets styre, til at få en afklaring på deres fortid, men hun erkender samtidig, at det nok kun vil være et plaster på såret.

- Vi kan ikke gøre fortiden om, men vi kan forsøge at skabe klarhed for de berørte familier. Nu må vi se, hvad Ankestyrelsen finder ud af, men først og fremmest håber jeg, at undersøgelsen kan skabe noget ro for de chilenske adoptivbørn og deres familier, for det skylder vi dem, siger hun.

Ifølge Astrid Krag ville en lignende sag aldrig kunne opstå i dag, da reglerne over flere omgange er blevet strammet, og selvom det er tragisk, at det måske er forgået tidligere, så har det været uden de danske adoptivfamiliers viden.

- Det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at adoptivfamilierne til de her børn ikke har gjort noget forkert. Hvis det viser sig, at børnene er kommet til Danmark på en ulovlig vis, så har familierne i Danmark ikke vidst noget om baggrunden, fastslår Astrid Krag.

Det er endnu uvist, hvor mange - hvis nogen - af de chilenske adoptivbørn, der er blevet stjålet dengang, men det er det, Ankestyrelsen er i gang med at se på.