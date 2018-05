Minister om tårn: - Jeg er helt oppe at køre

Flere end 50 mennesker var mødt op klokken syv om morgenen for at se erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tage første spadestik til det, som han mener bliver et trækplaster, der rækker langt udover de nærmeste kommunegrænser.

- Jeg er helt oppe at køre over alt det, I laver. Det her bliver hele Sjællands fyrtårn, og jeg har endnu større ambitioner på jeres vegne, for jeg tror at der vil komme op mod 250.000 mennesker om året for at se det, sagde Brian Mikkelsen i sin tale, inden han tog det første spadestik sammen med godsforvalter på Gisselfeld, Jens Risom og borgmester Ole Vive (V).

Se video fra dagen under artiklen.