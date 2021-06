Mindeord om Anders Gründal

Og vi er mange der vil savne ham i Haslev FC, som var en stor del af Anders' dagligdag hele hans liv. Først som spiller, der efter som træner. Og i de senere år som en del af bestyrelsen i Haslev FC, hvor hans ansvarsområde var drift af kiosk. Ligesom han var med til at arrangere begivenheder i klubben, senest et storskærmsarrangement og sankthansaften. Anders var altid klar i mælet og havde sine holdninger, og han var klar til at finde gode løsninger til gavn for Haslev FC. Og så det for meste med et smil på læben og et godt grin. Tredie halvleg var aldrig kedelig i Anders selskab.