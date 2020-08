Se billedserie Michael Milo Jørgensen (billedet) og Søren Hejgaard har komponeret »I Left My Heart in Faxe Ladeplads«, der er blød instrumentalmusik som hylder skoven, stranden og de mennesker, som findes i Faxe Ladeplads. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Milos musik flyder i øregangene

Faxe - 12. august 2020 kl. 19:42 Af Nikolaj Rasch Skou

Der udgives snart et nyt musikalbum inspireret af Faxe Ladeplads. Det et nemt at lytte til og skaber drømmende billeder på nethinden af dasedage ved stranden.

- Jeg udgiver musikken sammen min makker Søren Hejgaard, fortæller Michael Milo Jørgensen, da avisen møder ham på stranden i Faxe Ladeplads.

Han er selvlært musiker og pædagog og har tidligere udgivet et album i 2005 med numre fra de koncerter, som han rejser rundt og spiller for børn i hele landet.

- Poul Halberg og Linda Andrews fra X Factor er med på den plade, som er indspillet i Puk-studiet ved Randers med vores producer Mich Holmberg, fortæller Michael Milo Jørgensen, imens bølgerne skyller ind over stranden ved Faxehus Efterskole.

- Jeg synger for børn, men jeg er ikke sanger. Jeg er heller ikke en meget dygtig musiker, men jeg kender meget dygtige musikere, som har adgang til gode studier. Jeg er god til at finde folk omkring mig, der kan det, jeg ikke kan. Og jeg kan faktisk bedst lide at komponere, fortæller Michael Milo Jørgensen.

- Meget af musikken på det nye album er komponeret ved stranden og i mit sommerhus her i Faxe Ladeplads, siger han og finder guitaren frem for at spille sambaen »Beach Party in Faxe Ladeplads, der er åbningsnummeret på albummet, som hedder »I Left My Heart in Faxe Ladeplads«. Der vil blive præsenteret 3. oktober klokken 14 på Hylleholt Skole.

- Jeg elsker det her sted. Mit hjerte er i Faxe Ladeplads. Jeg boede i Vester Egede, og købte jeg sommerhus her for 15 år siden og faldt for området med det samme. Det er en lille overset perle. Når turisterne er væk og solen ikke skinner, så kan man vandre her i stort set uberørt natur på Feddet, ved Trolhøje i Dyrehaven og Sibirien, som jeg holder meget af. Det er et af mine yndlingsområder i hele verden. Sibirien er et sted, der ligger øde og udenfor bebyggelse. Når man går der om vinteren i kulden, er der også meget smukt. Jeg har hørt metrologer sige, at den iskolde østenvind faktisk kommer helt fra Sibirien, siger Michael og griner.

Med på det nye album er også trompetisten Svend Pedersen, der er leder af Faxe Musikskole. Dertil kommer saxofonisten Jens Haack, Søren Hejgaard på bas, guitar og keyboards, Poul Halberg på guitar, Lars Johnsen på kontrabas, Sune Borregaard på steelpans og Mich Holmberg på trommer.

- Det er et studiealbum, så vi kommer ikke til at spille koncerter, men man vil kunne streame de otte numre på 60 forskellige digitale musiktjenester, siger Michael Milo Jørgensen om albummet, der er en hyldest til naturen og mennesker i og omkring Faxe Ladeplads.