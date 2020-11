Ole Vive (V) er ikke bekymret over merforbruget.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Millionoverskridelse giver ikke rynker i panden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionoverskridelse giver ikke rynker i panden

Når økonomiudvalget onsdag holder møde, så skal de blandt andet diskutere en overskridelse af budgettet på 7,3 millioner, men det tal bekymrer ikke borgmester Ole Vive (V).

Faxe - 03. november 2020 kl. 06:59 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Et forventet merforbrug på mere end 40 millioner kroner på forrige budget fik politikerne i Faxe Kommune til at reagere. Det skulle være slut med budgetter, der løb løbsk, og derfor skulle man fremover orienteres om regnskabet en gang om måneden, så man kunne sætte ind, inden hele budgettet væltede.

Efter en udligningsreform og en forhøjelse af servicerammen, der gav 95 millioner kroner mere til service i 2021, ser det pludselig mere lyst og venligt ud, men der er bliver stadig holdt øje med budgetterne.

Og ser man på tallene fra den 30. september, ligger der en samlet budgetoverskridelse på 7,3 millioner - en overskridelse, der dog ikke giver borgmester og formand for økonomiudvalget, Ole Vive (V), rynker i panden.

- De 7,3 millioner kroner er en samlet overskridelse, og kommunale anlægsudgifter har jo relativt store udsving, så der, hvor det er vigtigt at være opmærksom, er på serviceudgifterne, siger borgmesteren.

Da de 95 millioner mere på servicerammen først er givet fra 2021 er der dog stadig en forventet overskridelse på serviceudgifterne på 25 millioner, men det er en overskridelse, der kan tages med ind i næste regnskabsår, hvor der er penge at bruge.

Vigtigt at følge med Det giver dog stadig mening at holde øje med budgetterne, for når man følger med fra måned til måned, så kan man se udfordringerne, inden de vokser sig for store.

Et af de steder, hvor der er opstået et forventet merforbrug, er på senior- og sundhedsområdet, hvor det forventede forbrug er steget med 2,2 millioner kroner, blandt andet på grund af stigende udgifter til udekørende hjemmepleje.

- Det er ikke som sådan alarmerende, men det er klart, at havde vi ikke fået tallet, så kunne det potentielt udvikle sig, uden vi vidste det, så det er rigtig fint, at vi bliver gjort opmærksomme på det. Senior- og sundhedsudvalget plejer at holde budgettet, og det er vigtigt, at overskridelser i budgettet ikke sker i de samme udvalg flere år i træk, for så er det jo et udtryk for, at man har budgetteret forkert, siger Ole Vive.

Han understreger, at den forventede overskridelse ikke kommer til at betyde besparelser i velfærden på senior- og sundhedsområdet, men at kommunen sigter efter at komme samlet i mål på serviceområdet.

- Et budget vil altid være bedste mands bedste bud på dagen, og det ændrer sig, hvis der kommer flere ældre, eller hvis man skal bruge mere tid på den enkelte. Vi er også i gang med at opgøre, hvad vi har haft af merudgifter på grund af corona, siden sidste hjælpepakke, og der er det heller ikke til at sige, hvad vi kan forvente, siger Ole Vive.