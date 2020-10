Se billedserie Mikkel Dam stiller op til Folketinget, men først koncentrerer han sig om kommunalvalget.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mikkel Dam går efter en plads i Folketinget

Mikkel Dam (LA) kæmper for personlig frihed til borgerne i Faxe Kommune, og fremover vil han gerne kæmpe for frihed fra et sæde i Folketinget.

Faxe - 18. oktober 2020 kl. 11:54 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Når Mikkel Dam går ind i en sag, så sker der ofte ting. Han er ikke bange for at indrømme, når han en gang i mellem er for hurtig på aftrækkeren, men det sker sjældent, for de fleste af hans byrådskollegaer vil nok være enig i, at Mikkel for det meste er ekstremt godt forberedt.

