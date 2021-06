På et opstillingsmøde søndag valgte Liberal Alliance deres kandidater for Sjællands Storkreds.Foto: Liberal Alliance

Mikkel Dam er på listen til næste folketingsvalg

Søndag holdt Liberal Alliance opstillingsmøde til Folketinget, og det var en glad Mikkel Dam (LA), der søndag aften kunne offentliggøre kandidaterne i Sjællands Storkreds. Han er nemlig selv blandt kandidaterne, og selvom der endnu ikke er kommet en prioriteret liste, så føler den lokale LA’er sig godt rustet til et kommende folketingsvalg.

09. juni 2021 Af Morten Chas Overgaard

- Vores liste er ikke prioriteret endnu, og det er nok et udtryk for, at der ikke rigtig er nogen kandidater, der har skabt sig et navn i partiet eller hos befolkningen. Tidligere har vi jo haft Laura Lindahl og Villum Christensen, der begge sad i Folketinget og derfor allerede havde et navn, men når det så er sagt, så mener jeg faktisk selv, at jeg er det stærkeste kort. Jeg er den med mest realpolitisk erfaring, og jeg har skabt nogle gode lokalpolitiske resultater, og derfor går jeg også hundrede procent efter spidskandidaturet, og så må jeg jo håbe på, at medlemmerne er enige, siger Mikkel Dam.

Venter på valget Man kunne mene, at det er lidt tidligt at fokusere på folketingsvalget, når der er et kommunalvalg lige rundt om hjørnet, men ifølge Mikkel Dam kan folketingskandidaterne ikke vide, hvornår de pludselig skal være klar, og derfor gælder det også om at være forberedt.

- Der er jo kun en, der ved, hvornår vi skal have et folketingsvalg, men som jeg ser det er der to muligheder. Enten trækker hun (Mette Frederiksen red.) den så langt, hun kan, eller også udskriver hun det snart. Hvis hun gør det, saboterer hun nemlig samtidig hele Lars Løkkes projekt, og han er vel den eneste, der i øjeblikket kan trække stemmer hen over midten, så det ville være smart. På den anden side ligger minksagen også frisk i erindringen, og håndteringen af krisen har også noget at skulle have sagt politisk, så der er altid afvejninger man kan gøre sig, siger han.

Ikke enten eller Selvom en plads i Folketinget vil være en kæmpe præstation, så har Mikkel Dam ikke opgivet at tilkæmpe sig genvalg til byrådet, og skulle begge dele blive en realitet, så ser han ingen grund til at skulle vælge mellem de to poster.

- Vi har ingen regler imod det, og det vil også være en fordel for borgerne i Faxe Kommune at have en repræsentant på borgen, der også sidder i byrådet, for jeg vil have en indsigt i, både hvordan tingene ser ud på Christiansborg men også, hvordan det ser ud ude i kommunerne og i skolerne, siger han.

Netop skolepolitikken er noget, som Mikkel Dam ikke kan give slip på, og derfor håber han også på, at han kan arbejde med skolepolitik, hvis han skulle blive valgt ind fra Sjællands Storkreds.

- Jeg håber i høj grad, at det ville kunne lade sig gøre, for jeg brænder for børn og unge og for skolepolitikken. Jeg er meget inspireret af Merete Riisager og hendes liberale skoletanke, og det synes jeg faktisk, der mangler på det borgerlige spektrum. Vi har ikke et godt nok modspil til den venstreorienterede tilgang til skolevæsnet, der har været fremherskende siden den sidste skolereform, og det er der, jeg håber på at kunne føre noget af det, jeg tror på, ud i livet, siger han.

Merete Riisager, hvis skolepolitik har inspireret Mikkel Dam, der tidligere har været undervisningsminister og folketingsmedlem for Liberal Alliance, og hun peger på, at han vil kunne trække på sine erfaringer fra både byråd og arbejdet som skolelærer, hvis han skulle gå hen og blive valgt ind.

- Mikkel har været optaget af skolepolitik i mange år, og han ved, hvad han taler om. Der er brug for flere med erfaring fra det virkelig liv på Christiansborg, og det har Mikkel, siger hun, og fortsætter:

- Kommunalpolitik er meget konkret, men det er også et rigtig godt fundament for at sidde i Folketinget, for man ved, hvordan det kører i kommunen . Jeg tror, der ville komme flere gode politikere, hvis flere havde en kommunalpolitisk baggrund for på Christiansborg går tingene ret hurtigt og bliver ofte meget overfladiske, og der er det vigtig at tage jordbundenheden fra et arbejdsliv og en lokalpolitisk karriere med, siger Merete Riisager.

Baseret på prognoser fra seneste valg, vil det kræve omkring tre procent af stemmerne, hvis Sjællands Storkreds skal have en kandidat med i Folketinget, men alt kommer an på, hvordan fordelingen falder ud i sidste ende.

Inden da skal storkredsens bestyrelse først sætte det endelig hold, inden medlemmerne får mulighederne for at vælge en endelig spidskandidat, og den titel håber Mikkel Dam altså på, at kunne hive til Faxe Kommune.