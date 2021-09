Send til din ven. X Artiklen: Metal lossede B&W i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Faxe - 05. september 2021 kl. 20:54 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Nogle gange skal man have et los over skinnebenet eller et velplaceret nyrehug for ligesom at mærke, at man lever.

I tilfældet spillestedet B&W Live, så kom skinnebens-losset ganske hurtigt. Faktisk ved den allerførste officielle koncert.

Bandet hed Konvent, og kender man dem ikke, så vil man lære, at skinnet kan bedrage.

Fire nydelige, yngre kvinder, klædt i sort, javist, indtager scenen - og begynder så at spille det, publikum i Haslev lørdag aften lærte, hedder doom-metal.

Vi er altså inden for musikgenren metal - og så i en under-genre, der handler om undergang.

Læg så dertil, at forsanger Rikke Emilie List growler, når hun synger.

En sangteknik, der er de færreste forundt at mestre, og som i ganske høj grad understreger de dystre undertoner i musikken.

Det lange, lyse hår på scenen blev behørigt svunget i »headbang« og de allerede dedikerede fans var med nede foran scenen.

Bag koncerten - aftenen bød senere på koncert med Daze og June og endnu senere samme aften med Rebecca Lou - stod ikke alene Spillestedet B&W, men også Royal Unibrew og deres koncept »Tak Rock« - i år under temaet De aflyste navne.

Forløsning

Og Konvent er netop sådan ét af de aflyste navne.

11 måneder er der gået siden seneste koncert.

- Vi nåede lige at gennemføre vores release-turné efter udgivelsen af vores album. 10 dage efter vi kom hjem, blev landet lukket ned, fortæller bassist Heidi Withington Brink.

- Det var meget mærkeligt at komme hjem fra en turné, hvor der var så stor opbakning, og så opleve at alt blev lukket ned, tilføjer trommeslager Julie Simonsen.

I bagagen ligger koncerter på Copenhell og for et udsolgt Pumpehuset.

Koncerten på B&W falder også for Konvent lidt uden for normen.

- Der er rigtigt mange midaldrende mænd og metalfans generelt i vores fanbase - som i det hele taget er meget loyale, tilføjer forsanger Rikke Emilie List.

Dertil kommer en fanbase af kvinder, som på flere niveauer ser medlemmerne af Konvent som forbilleder.

- Vi synes jo det er fedt, at de kan se, at det kan lade sig gøre. At man sagtens kan spille lige præcis den slags musik, man vil, også i et doom metal-band, siger guitarist Sara Nørregaard.

- Efter sådan en koncert som i dag i Haslev, står vi bare tilbage med det vildeste adrelalin-kick. Det er virkelig en forløsning, siger Heidi Withington Brink.

Jomfrurejsen

Inden første band gik på scenen, stod Morten Lundhøj klar til at tage imod gæsterne i indgangen.

Mildt sagt spændt på, hvordan aftenen ville forløbe.

- Det er jo jomfrurejsen i aften. Det er nu, vi skal i gang med at skabe vores egne erfaringer i et nyt hus, konstaterer han.

Opgaven for den imponerende flok frivillige bag spillestedet, der kunne hedde Fugl Fønix, men som altså hedder B&W Live, er ganske klar: At skaffe noget omsætning, så der kan hyres nogle fede bands - på repeat.

Derfor er ønsket fra Henrik Lundhøj til lokalbefolkningen også ganske ligetil:

- Støt os. Køb billetter til koncerterne, tegn et medlemsskab, fortæl, hvilke orkestre, I kunne tænke jer at høre, siger Henrik Lundhøj.

What a night

Mens lørdag blev til søndag kunne arrangørerne så småt gøre status efter første egentlige åbningsdag.

Henrik Holmgaard var med egne ord »så glad«.

- Det handler om at få startet stedet. At få folk til at lytte til live-musik igen, siger Henrik Holmgaard.

I den kommende weekend danner B&W Live ramme om Haslev Rock, og allerede 17. september er der igen koncert med Tak Rock på B&W Live.

Denne gang er det kunstneren Fjelding, man kan opleve.

- Jeg tror, jeg bruger mellem 10 og 15 timer om ugen på at lytte til kunstnerne i Tak Rocks database for at finde dem, der passer allerbedst lige her til os, siger Henrik Holmgaard.

Efterårets koncertrække kan findes på B&W Lives hjemmeside www.bwlive.dk, hvor der også kan bestilles billetter.