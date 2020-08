Mesterskab i petanque hos Ældre Sagen

Petanque kan spilles under de fleste forhold, men når der nu skal dystes, så gør det jo ikke noget, hvis den danske sommer viser sig fra sin pænere side.

Turneringen fandt sted på banerne ved Sofiendalskolen, og blev som sædvanligt afviklet under ledelse af Hans Jørgen Jepsen, der kunne byde velkommen og instruere holdene før kampstart.

Der blev kastet med stor koncentration, og fra tid til anden var det så tæt, at målebåndet måtte i brug for at afgøre, hvilke hold, der kunne trække sig sejrrigt ud af spillet.