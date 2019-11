Se billedserie Louise Villumsen indstiller stjernekikkerten flere gange, fordi eleverne kommer til at rykke til den. Foto: Alexandra Mollerup

Merkur trak et orange bremsespor efter sig

Faxe - 12. november 2019 kl. 12:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den mindste planet i solsystemet passerede solen, og det var flere af børnene på Nordskovskolen vidner til.

Det er ikke mere, end en sort prik på størrelse med punktummerne her i avisens spalter. Alligevel er det fascinerende, fordi det så sjældent er muligt at være vidne til. For planeten Merkur er kun på linje med Solen og Jorden 13 gange per hundrede år, fortæller naturvejleder fra Faxe Kommune, Louise Villumsen.

- Når klokken er 13.37, så skulle det være sådan, at solen og Merkur står på samme linje. Så jeg har puttet et solfilter på den her stjernekikkert, så I kan kigge i den. Man kan godt se solen lige nu, og det er meningen, at hvis I kigger på solskiven, så skulle Merkur være nede i hjørnet, siger naturvejlederen.

Nysgerrige børn Ude ved cykelparkeringen på Nordskovskolen har Louise Villumsen sat sin stjernekikkert op. Skoleklasserne kommer ud en for en for, så eleverne kan opleve det sjældne fænomen.

9.B har haft meget stillesiddende undervisning i løbet af dagen, så de koncentrerer sig mere om at skrige og skubbe til hinanden, end at kigger efter Merkur i kikkerten. Men det slår ikke naturvejlederen ud af kurs, hun forklarer med et smil, hvad de vil opleve i stjernekikkerten.

- Merkur er nede i hjørnet, og den kommer efterhånden til at lave en bue indover solen. Men solen når at gå ned, inden den passerer solen, så det er ikke sådan, at man kan se hele passagen forbi, siger Louise Villumsen, mens hun med hænderne danner en cirkel og viser, hvilket hjørne i kikkerten eleverne skal lægge mærke til.

På trods af den forhøjede mængde energi hos 9.B vil de gerne kigge ned i kikkerten. Og når det bliver deres tur, gearer de ned og giver sig hen til Merkur.

- Jeg tror ikke, jeg kan se noget, siger en pige.

- Hvis du kan se solen, så er det den lille sorte og lidt udtværede plet nede i venstre hjørne, siger Louise Villumsen.

- Ah, det kan jeg godt se, siger pigen.

Skyer i vejen De mindre klasser er så begejstrede og optagede af det sjældne fænomen, at de bliver hængende ved stjernekikkerten, selv om de har set Merkur. De følger nøje med i de større børns reaktioner, når de kigger i stjernekikkerten, og når det hele bliver lidt for spændende, så hopper de om bag køen for at få et ekstra kig.

Lærerne er også så nysgerrige, at de også lige tager en ekstratur.

Men fornøjelsen varer ikke ret længe. For selv om solen skinner, er der mange skyer på himlen, som skiftevis bevæger sig henover solen. Og det gør det noget nær umuligt at se noget som helst i stjernekikkerten.

- Hvis I kan se jeres egen skygge i græsset, så kan I også se solen og Merkur, forklarer Louise Villumsen.

Og da klokken næsten er to, er skyggerne fra børnene meget svage.

- Sidste gang det skete var faktisk i 2016, men næste gang er først om 13 år. Så det er ikke så tit, man kan se det her, og så er det heller ikke så ofte, at man faktisk kan se størrelsesforholdet.

Merkur er 185 gange mindre end solen, så det forklarer, hvorfor det kun er en sort prik og ikke en detaljeret planet, man kan opleve. Og når den har lavet hele sin passage henover solen, ses det som et langt, orange bremsspor efter en sort prik.