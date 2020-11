Mere sikkert over skolevejen

De super sejre skolepatruljer i Faxe Kommune kan nu aktivere et spritnyt blinklys ved skolerne for at advare bilisterne om, at de skal være ekstra opmærksomme.

Borgmester Ole Vive (V) kiggede forbi Møllevangskolen i Rønnede for at se de nye anlæg i brug. Med en nøglebrik kan skolepatruljen selv aktivere blinkene, når de er klar til at gøre vejkrydsningen sikker for deres skolekammerater.