Se billedserie Der var godt besøgt i Karise Bageris udsalg hos Superbrugsen i Dalby torsdag eftermiddag. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Mere friskbagt fra Karise

Faxe - 05. juni 2021 kl. 07:01 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Der er nu 32 ansatte i Karise Bageri, som har åbnet sit tredje udsalgssted hos Superbrugsen i Dalby.

For 26 år siden havde Michael Nielsen sin første arbejdsdag som lærling i Karise Bageri. Tre år senere overtog han forretningen, og nu har den erfarne bagermester fra Faxe Ladeplads en blomstrende virksomhed med 32 ansatte.

- Det er, når jeg tæller alle hoveder med. Her i Dalby er der to fastansatte og seks unge mennesker på deltid, fortæller Michael Nielsen, da avisen møder ham i den nye butik hos Superbrugsen i Dalby, som åbnede tirsdag morgen i denne uge.

Det dufter at friskbagt brød, og der står tre kunder i kø foran disken, hvor Nette Petersen ekspederer dem efter tur.

- Det er helt fantastisk, at Karise Bageri er åbnet hos os. Vi har nu ligget i toppen af Coops kundetilfredshedsmålinger i tre-fire år, men vi har manglet bedre brød og betjening. Det har været et kæmpe ønske. Vi havde vores kiosk og et ubetjent brødudsalg som det store nye dyr, indtil corona kom, og så gik det helt ned. Nu har vi på en god måned fået realiseret bageriudsalget, som vi begyndte at forberede i efteråret, siger Jørgen Anker Ipsen, der er formand for Superbrugsen i Dalby.

Udover bageriet i Karise og bageriudsalget i Dalby har Michael Nielsen to tilsvarende butikker i Superbrugserne i Store Heddinge og Karise, samt brødleverancer til Dagligbrugsen i Hellested, Rønnede Kro, Skovfogedstedet i Vemmetofte og Højeruplund og Bøgeskoven på Stevns.

- De bakker op om at handle lokalt hos os, og det betyder, at jeg lige nu mangler to nye lærlinge; en bager og en konditor, så vi kan følge med efterspørgslen, og det er ikke så let endda, for de skal kunne transportere sig selv til Karise om natten. Vi er virkelig udfordret på personlet lige nu, siger Michael Nielsen, som derfor trækker veksler på sine seks kollegaer i bageriet, hvor han selv møder ind klokken 3.

Karise Bageri er en familievirksomhed, hvor hans bedre halvdel, Ulla, ved siden af et fuldtidsjob i København også sørger for at lave butikkens skilte, hjemmeside og regnskab, mens han tager sig af personalet og deres aflønning med hjælp fra en bogholder.

Udover lækre kager og præmierede brød af de bedste råvarer, så koger Karise Bageri også sin egen marmelade og cremer fra bunden og laver fromager af fløde, frisk frugt og husblas.

Åbningstiderne i Dalby er mandag til fredag fra klokken 8 til 17, lørdag og søndag fra 8 til 15 og helligdage fra klokken 8 til 13.

Selvom der er lukket i Superbrugsen i morgen, grundlovsdag, så holder Karise Bageri åbent i alle deres tre butikker i butikken.