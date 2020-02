Politiet vil gerne høre fra folk, hvis man ser den sølvmetallic Mercedes C 250. Foto: Kenn Thomsen

Mercedes stjålet i Lille Spjellerup

Her blev der nemlig stjålet en sølvmetallic Mercedes-Benz C 250, årgang 2014, med registreringsnummer BY 30 749, så hvis man ser bilen, må man meget gerne kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på 55 31 14 48.