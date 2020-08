Se billedserie Erik Grønvall Kempfner er 43 år gammel og født og opvokset på Bornholm. Han har læst i København og er utrolig glad for at bo Faxe Ladeplads, hvor han har været præst i treethalvt år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Menighedsråd skal bruge seks nye medlemmer

Menighedsrådet i Hylleholt Kirke er ved at have udtjent deres værnepligt, og hvis arbejdet med kirkelige arrangementer skal fortsætte, kræver det at nye kræfter melder sig.

Faxe - 07. august 2020 kl. 11:24 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man i fremtiden vil have mulighed for at invitere til barnedåb, konfirmation eller bryllup, deltage i allehelgensgudstjenester, kor eller julearrangementer eller bare holder af en velholdt kirke, så er det nu man skal melde sig på banen, lyder det fra Erik Grønvall Kempfner, der er sognepræst i Hylleholt Kirke.

Seks ud af menighedsrådets syv medlemmer stopper nemlig fra den første søndag i advent i år, og dermed er der brug for friske kræfter.

- Det er selvfølgelig sat på spidsen, men det er jo menighedsrådet, der står for at udvikle kirken og de aktiviteter, som kirken kan tilbyde, og det kræver altså noget arbejde, siger Erik Grønvall Kempfner.

Ifølge sognepræsten er det langt fra lysten, der mangler hos de afgående menighedsrådsmedlemmer, men det er på tide, at nogle nye tager over.

- Alderen trykker og for nogles ved kommende er helbredet heller ikke, hvad det har været, og så er det også på tide, at den næste generation træder til, så det ikke kun er »det grå guld«, der trækker i trådene. Det er nemlig også en chance for at være med til at bestemme, hvad Hylleholt Kirke skal være i fremtiden, så hvis man har nogle idéer, så er det bare om at melde sig, siger han.

Der er orienteringsmøde for næste generation af menighedsrådsmedlemmer den 19. august klokken 19.00 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15 i Faxe Ladeplads, og hvis man synes, det lyder spændende, eller kender nogen, der ville have lyst til at prøve kræfter med menighedsrådsarbejde, så er man mere end velkommen til at dukke op og høre mere.

Man kan også ringe til Erik Grønvall Kempfner på 21717083 eller skrive til ham på ergk@km.dk, hvis man gerne vil høre mere, men måske synes, at et orienteringsmøde virker lidt overvældende, og så vil han med glæde invitere til en snak.