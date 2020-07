Se billedserie Sundhedskonsulenterne har kun masker på, fordi de kommer meget tæt på, når borgerne stikker deres hånd ind i papkassen. Her ses Signe Pedersen (th) med sundhedskonsulent Janie Sørensen.

Med sprit og UV-lys på shoppingtur

Vasker du hænder godt nok? Vibeke Bastrup og Janie Sørensen turnerer sommeren over rundt i Faxe kommune for at sætte fokus på håndhygiejnen.

Faxe - 22. juli 2020 kl. 20:00 Af Nadia Pedersen

Udstyret med en papkasse med en UV-lampe i og en spritspray tilsat lidt fluorescerende farve, er to af sundhedskonsulenterne i Faxe Kommune Vibeke Bastrup og Janie Sørensen taget på rundtur til nogle af dagligvarebutikkerne i kommunen, for at snakke med borgerne om den gode håndvask.

- Har du lyst til at se, om du spritter dine hænder godt af? spørger Vibeke Bastrup ved dagens første stop foran indgangen til Super Brugsen i Karise.

Hensigten er, at få folk til at tænke over deres håndvask og -afspritning. Det er ikke nok bare at få sprit på hænderne, det skal gøres på den helt rigtige måde.

-Der skal faktisk komme så meget sprit ud af spritbeholderne, at det tager 30 sekunder før hænderne er tørre igen, forklarer Vibeke Bastrup.

- Hvis du ikke kan skrubbe i 30 sekunder, så har du for lidt sprit på hænderne, supplerer Janie Sørensen.

Først får forbipasserende derfor sprit på hænderne og derefter får de lov til at stikke hænderne ind i en papkasse der står GlitterBuddy på. Heri kan man så se, om man har sprittet hænderne godt nok af.

Signe Pedersen kommer denne mandag formiddag trillende med sine to børn på vej til dagens indkøb, og indvilger i at prøve GlitterBuddy.

- Det er meget sjovt lige at kunne se, om man spritter hænderne godt nok af, siger hun efter afspritningen.

- Jeg er vant til at vaske og spritte hænderne grundigt. Jeg er opvokset med en mor der arbejder i sundhedsvæsenet, så lærer man altså at skrubbe hænderne, fortæller hun.

Den anden sundhedskonsulent Janie Sørensen fortæller da også Signe Pedersen, at hun har »klaret det godt«, og derfor lyser hendes hænder jævnt blåt under UV-lampen.

Runkne og tørre hænder Hvad mange måske ikke ved, er, at det er endnu sværere at vaske og spritte hænder ordenligt, hvis hænderne ikke er velplejede.

- Rigtig mange folk har tør hud på hænderne, hvis man har det sådan, er det svært at vaske hænderne godt nok. Der kan det være, at man lige skal have en plastichandske udover, når man handler, forklarer Vibeke Bastrup.

Men generelt vil sundhedskonsulenterne med kampagnen gerne give en reminder til borgerne.

- Nu er der også gået tilpas lang tid siden corona startede, at det er fint at minde om dem om det. Hvis borgerne står ved supermarkedet, og der ikke kommer noget sprit ud, vil vi også gerne have dem til at reflektere over, om de nu har fået nok på hænderne, forklarer hun.

Med børnene er det derimod en anden sag.

- Børnene er vant til at vaske hænder fra skolen, de kender rutinen, så stikker de hænderne hen og får sprit på, og gnider godt, de har helt styr på det.

GlitterBuddy er ikke ny

Man kunne måske tro, at konceptet med GlitterBuddy papkassen og UV-lyset, er nyt, men det er slet ikke tilfældet.

- Vi har haft den i to år, og har haft den lånt ud til forskellige institutioner i kommunen. For netop at sætte fokus på håndhygiejnen som altid har været vigtigt, forklarer Vibeke Bastrup.

Kampagnen er næsten slut for denne gang, og slutter af på Camping Pladsen Vemmetofte tirsdag eftermiddag.