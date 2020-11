Med på den allerførste øver

Fem drenge i 7. klasse på Rolloskolen smedede i denne uge deres første fælles sang.

- There is no privacy at all, synger Pelle Anton Svendsen Arskog inde i musiklokalet, hvor han og fire andre drenge arbejder på at lave en ny sang.

Deres fælles nummer, og det er den allerførste gang at de er samlet med deres instrumenter.