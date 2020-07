Se billedserie Tine Sofie Børlum og Sune Bro var på besøg på Feddet Strand Resort. Foto: Morten Chas Overgaard

Med Jobpatruljen på tur

Jobpatruljen har været på tur i det danske sommerland, og forholdene for de unge ser generelt flot ud.

Faxe - 20. juli 2020 kl. 15:39 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge mennesker over hele landet bruger ungdomsarbejde til at spare op til knallerten, gamer-computeren eller ferien med vennerne, og der er masser af virksomheder, der kan bruge de unge mennesker.

Ungarbejdere har dog en række rettigheder, som de deler med de øvrige medarbejdere, og en række rettigheder, som de har alene, og det er vigtigt, at de ved, hvad de har af rettigheder.

Det sætter Jobpatruljen fokus på, når de kører rundt landet og snakker med virksomhedernes medarbejdere under 18. Tirsdag var turen blandt andet kommet til Feddet Strand Resort, hvor de trods travlheden nåede at tale med en enkelt ungarbejder. Her var ingen anmærkninger, men det plejer der nu heller ikke at være.

- Det ser generelt rigtig fint ud, og de store butikskæder har selvfølgelig styr på sagerne. De steder, hvor der en gang imellem er småting, er primært små arbejdspladser, hvor de henter sæsonmedarbejdere ind, fortæller Tine Sofie Børlum og Sune Bro, der tirsdag udgør jobpatruljen.

Det er 3F og HK/Danmark, der står for Jobpatruljen, og det er også dem, der tager sig af de få arbejdspladser, hvor tingene ikke helt er i orden.

Jobpatruljen medbringer en pjece med en fold-ud-ansættelseskontrakt, når de tager rundt til virksomhederne. Foto: Morten Chas Overgaard

- Der er nogle steder, hvor de unge får at vide, at de selv skal finde en afløser, hvis de bliver syge, og så er der nogle, der har for lange vagter eller som er på vagt alene. Det, vi dog oplever mest, er, at man ikke lige har fået lavet en ansættelseskontrakt, og det er altså vigtigt, fortæller Tine Sofie Børlum, der er organisator i 3F.

Derfor har de også medbragt en pjece, der indeholder en fold-ud-ansættelseskontrakt, der er lige til at udfylde.

Godt med oplysning Jobpatruljen er mere end velkomne på campingpladsen, for det er også i virksomhedernes interesse, at der er styr på arbejdsmiljøet.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at de kommer forbi og tjekker at tingene er i orden. Jeg har selv prøvet at stå som ung i en virksomhed, og de unge aner jo ikke, hvad de har ret til og hvad de ikke har ret til, så det er rigtig godt med noget oplysning, siger Kasper Kristensen, der er administrerende direktør i Feddet Strand Resort.

Tine Sofie Børlum og Sune Bro anbefaler, at forældrene hjælper de unge, når der skal skrives kontrakt, så man kan hjælpe dem med at navigere i regler og rettigheder.