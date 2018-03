Mathilde Holmer er ny formand for LA Faxe

- Vi vil fortsætte det gode arbejde, vi allerede er i gang med. Vi får en masse arbejde med at støtte Mikkel (Dam red.), der sidder alene for partiet i byrådet. Det er vigtigt, at vi kan give ham den sparing, han har brug for, men langt hen ad vejen, så gør han helt sikkert det største arbejde selv. Men han har os at trække på, vi kan gribe nogle opgaver, når han har brug for det. Og så er målet at få vores forening til at vokse. Med et folketingsvalg inden for en overskuelig fremtid, skal vi gøre os mere synlige, og det vil vi være omkring vores kreds' spidskandidat, Laura Lindahl, siger Mathilde Holmer.