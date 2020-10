Se billedserie Hver elev tilbagelagde i gennemsnit 52 kilometer, og den samlede distrance på Bogø nærmede sig 4.000 kilometer.

Masser af penge til Stafet for livet fra Grønsund

Faxe - 30. oktober 2020 kl. 10:06 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Elever fra Idrætsefterskolen Grønsund gik og løb 30.261 kroner ind til Stafet for livet i Haslev, der var aflyst.

30 og 40 elever på Idrætsefterskolen Grønsund på Bogø har siden 2017 været fast inventar på Stafet for livet-banen i gymnasieparken ved MSG Haslev.

Her har de haft en fed fest i et helt døgn sammen med folk og foreninger fra hele Faxe Kommune og naturligvis navnlig de andre elever fra Haslev Idrætsefterskole og Sydøstsjællands Idrætsefterskole.

Grønsund gennemfører Og da Grønsunds fjerde udgave af Stafet for livet i Haslev blev aflyst af coronaen, så var lysten til at deltage bestemt ikke blevet mindre:

- Det har været så hyggeligt for os, hver gang vi har været med i Haslev, så vi sagde, vi gennemfører selv stafetten her på øen (Bogø, red.), siger idrætslærer Carsten Melcke, der som den ansvarlige for Stafet for livet hurtigt fik stablet »Team Melcke« på benene, der fra lørdag den 12. september klokken 10 og et døgn frem gik og løb på en 500 meter lang rundstrækning omkring Idrætsefterskolen Grønsund.

- Lige nu skulle vi have været i Berlin, men vi må ikke rejse til Tyskland. Og op til Stafet for livet, var alle vores stævner og aktiviteter uden for skolen aflyst. Det gav kun en ekstra stor lyst til at deltage i Stafet for livet, så 74 af vores 140 elever meldte sig til og gav den virkelig en skalle, også om natten. Så det blev dyrt for forældrene, der sponserede omgange. Vi havde en målsætning om at kunne sende 10.000 kroner videre til stafetten i Haslev, men det blev overgået helt vildt med 30.261 kroner, fortæller Carsten Melcke begejstret.

Hver elev tilbagelagde i gennemsnit 52 kilometer, og den samlede distrance på Bogø nærmede sig dermed 4.000 kilometer.

- Der blev knoklet på hele natten, og der blev anrettet frugt og lavet mad på grill af dem som holdt pause fra stafetten. Det hele kørte bare med os selv, og det var ærgerligt, at vi ikke kunne invitere øens 1.200 indbyggere med. Det turde vi ikke på grund af smittefaren, men de støttede os alligevel med flere tusinde kroner, siger Carsten Melcke, der er pavestolt over, at hans skole har kunnet sende så mange penge videre til Stafet for livet Haslev og kampen imod kræft.

Fantastisk flot donation Glæden er også stor i Haslev, hvor arrangementet var reduceret til lysceremonien på Torvet i Haslev søndag den 13. september:

- Det er fantastisk flot, at Grønsund har indsamlet så mange penge, siger Susanne Ulk, der er formand for Stafet for livet Haslev, der i alt sender 53.827 kroner videre til Kræftens Bekæmpelse, hvoraf cirka 15.000 kroner kommer fra de lokale erhvervsdrivende.

- Det samlede resultat ligger langt under de over 400.000 kroner, vi tidligere har indsamlet, men alt taget i betragtning, så er det et rigtig flot resultat, der i den grad skyldes donationen fra Idrætsefterskolen Grønsund, siger Susanne Ulk.