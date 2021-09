Masser af handelsliv og turisme

Se billedserie Ib Elberg fremlagde sin beretning i en fyldt sal på Faxe Vandrerhjem. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 04. september 2021 kl. 19:27 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Optimismen er i den grad til stede i Faxes 134 år gamle erhvervsforening, som byder nethandlen op til dans.

September-udgaven af bladet Bolius fortæller historien om »Frederiksværk - Danmarks første industriby«, der blev grundlagt i 1717, da man gravede kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord.

Men mon ikke også, der dengang lå en by med boliger til arbejderne i Faxe, hvor kirken blev bygget i 1440.

Faxe Kalkbrud har nemlig eksporteret kalk siden middelalderen, og fra 1600-tallet fragtede man også den brændte industrikalk med heste til udskibning fra kysten, før Faxe Ladeplads var en by med en stor havn.

Ib Elberg aflagde torsdag aften sin 26. beretning som formand for Faxe Borger & Erhvervsforening.

Han har sammen med foreningens medlemmer stået bag en væsentlig del af transformationen fra det der hed Faxe Haandværker og Industriforening ved stiftelsen i 1897 til nutidens detailhandelsbårede forening med 105 aktive forretningsejere og 64 private medlemmer.

- Der er 48 forretningsfacader i blandt vore medlemmer. Faxe by er ikke ved at lukke. Tænk på, hvordan andre byer af vores størrelse lider af butiksdød. I Hjørring har de næsten 20 ledige lejemål i gågaden, fordi byrådet har bygget et center uden for byen, sagde Ib Elberg, der glæder sig over, at de store industrivirksomheder, Haribo og Royal Unibrew, fortsat er at finde iblandt medlemmerne.

Flere nye butikker Sacha Askvigs tøjbutik »Merle og Wilde« i Torvegade og Freja Rasmussens »Stjernebørn« i Faxe Midtpunkt er de senest tilkomne medlemmer, og Ib Elberg vil gøre hvad han kan, for at overbevise de sidste 15-16 facadeejere om, at de naturligvis også skal melde sig ind i Faxe Borger & Erhvervsforening for på den måde at støtte op omkring flagalléen, julebelysningen, byfesterne og alle de andre aktiviteter, der året rundt tiltrækker købelystne mennesker.

- Vi har fået mange flere endagsturister. En optælling af turistbusser og vandrerhjemmet gæster i 2019 viste lige omkring 60.000 besøgende. Og det er nærmest eksploderet under coronapandemien, stærkt drevet af Skovtårnets mange besøgende. Og Faxe Kalkbrud nummer to på listen over områdets seværdigheder, konstaterer Ib Elberg.

Den lokale ejendomsmægler Mads Werner har en god omsætning, og en kvadratmeterpris på lige under 12.000 kroner i snit gør, at man får rigtig meget for pengene i Faxe.

- Vi har Hjertestien, Kalkparken og det flotte vartegn, Prismet ved kalkbruddet, Geomuseet og Biografen Kanten som gør, at det vælter ind med gæster i vores by, hvor vi nu får renoveret det 13 år gamle Vinkældertorv og forhåbentlig også snart Kalkbrudsvej, sagde Ib Elberg.

Nettet - en sort sky Men midt i al glæden er den stigende nethandel malurt i bægeret:

- Nethandlen brager frem, og det mest bekymrende er, at en væsentlig del sker hos udenlandske butikker, så Danmarks mister arbejdspladser, moms og skatter. Modtrækket er, at vi skal sørge for optimale betingelser for den fysiske handel med vores gode service, sagde Ib Elberg.

Coronakrisen har gjort, at Faxe Borger & Erhvervsforening kom ud af 2020 med et overskud på 114.246 kroner mod et underskud på 105.827 kroner i 2019.

Budgettet for 2021 viser et forventet minus på 82.000 kroner, men med 225.281 kroner på kontoen og mere end én million kroner i et guldrandet papir i form af aktier i Royal Unibrew, så er det en meget velkonsolideret forening, konstaterede revisoren Tine Nygaard fra ReviFaxe.

Aftenens dirigent, advokat Hans Elverdam, havde glædet sig til et kampvalg, men da bedemand Kim Mithiof valgte at trække sit kandidatur, fordi så mange gode kræfter stillede op, blev det ved salgstalerne fra Kate Eis fra Flügger farver, der har en stor glæde ved at skabe noget i bestyrelsen og være en del af dens fællesskab.

Kim »Porsche« Clausen, der har indstiftet Faxe City Prisen, har haft tre skønne år i den fantastiske by, som der er lidt Korsbæk over, og Charlotte Hemmingsen fra Boghuset, der får masser af gode idéer i eventudvalget sammen med Birgitta Carlberg, Kare Eis og Poul Bodeholt, ville også gerne være en del af bestyrelsen. Og det blev hun i stedet for Kim Mithiof.

Der var blomster og rødvin til talrige medlemmer, som i årets løb har ydet en ekstra indsats i foreningen, og der var stående klapsalver til formanden, da han havde lukket festen med et citat fra sin ledestjerne, den amerikanske forfatter og filosof Ralph Waldo Emerson:

- Uden begejstring er der aldrig blevet opnået nået stort!