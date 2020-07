Ligegyldigt om man kan lide heste, havkajakker eller bare en tur på stranden, så er der masser af aktiviteter for børn og unge i Faxe Kommune denne sommer. Foto: Ung Faxe

Masser af aktiviteter for børn hele sommeren

Nu er det tid til at nyde sommeren, og i Faxe Kommune kan børn og unge bruge deres sommerferie på en lang række sjove aktiviteter.

Folketinget har nemlig fordelt 200 millioner til kommunerne til at lave sommerferieaktiviteter for børn og unge mellem 6 og 17 år, og af det beløb, har Faxe Kommune har fået 1.277.000 millioner.

Derfor satte Faxe Ungdomsskole sig sammen med Foreningssekretariatet for at sprede det glade budskab, og det er der nu kommet et program med masser af aktiviteter ud af.