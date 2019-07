Masse-anholdelser i nattelivet

Arkivfoto: Jens Wollesen

Faxe - 26. juli 2019 kl. 10:10 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører til sjældenhederne, at der sker anholdelser i nattelivet i Haslev. Natten til fredag var en undtagelse med ikke færre end fem anholdte.

For to år siden kunne Jernbanegade i Haslev være et ubehageligt sted at opholde sig når der var gang i nattelivet. Patruljer fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi var ofte på besøg for at holde gemytterne bare nogenlunde i ro.

Men siden er nattelivet i Haslev blevet roligt. Festligt indenfor, roligt udenfor.

Lige indtil natten til fredag.

Her måtte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi trække to patruljer og to hundepatruljer til Haslev for at skabe bare nogenlunde ro. Undervejs blev samfulde fem yngre mænd anholdt og taget med på politistationen i Næstved.

I døgnrapporten fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er det formuleret således:

»Fredag klokken 0.15 fik politiet en anmeldelse om, at flere unge skabte uro og utryghed i Jernbanegade i Haslev, og en politipatrulje rykkede ud. Utilfredsheden ulmede på gadeplan, og politiet måtte de næste timer sende to hundepatruljer og en yderligere patrulje afsted.«

Først - klokken 02.07 - blev en 21-årig mand fra Gedser anholdt og sigtet for overtrædelse af retsplejeloven, da han ikke ville oplyse sit navn og sin fødselsdato til politiet. Han valgte også at råbe efter politiet, så han blev også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Næsten i samme sekund blev en 21-årig mand fra Ishøj anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han stillede sig i vejen for en politibil og råbte »luder« efter en betjent. Da han skulle anholdes, gjorde han modand, og han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for fornærmelig tale og for at lægge hindringer i vejen for politiet.

20 minutter senere - klokken 02.24 - blev en 17-årig fyr fra Haslev anholdt: Han råbte op og forsøgte at optrappe en konflikt med personalet fra et værsthus i nærheden. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Efter endnu et kvarter - klokken 02.39 - blev en 17-årig fyr anholdt og sigtet for fornærmelig tale, da han råbte »fuck jer« efter betjentene.

Betjentene blev i Jernbanegade, og nattens sidste anholdelse skete klokken 03.20, da en 18-årig mand fra Haslev ikke ville rette sig efter politiets anvisninger.